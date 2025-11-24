º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ÚÎ¨¤ÇÉÔ¸«¼±¡×ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¡Ä¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡×È¯¸À¤¬ÇÈÌæ
ÂæÏÑ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤ÇÃæÆü´Ö¤ÎÂÐÎ©¤ò¾·¤¤¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÆü¾ï¤ÎÃæ¤Îµ¤·Ú¤Ê°ì¸À¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÏÀÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï21Æü¡¢¼çÍ×20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡ÊG20¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ø¸þ¤«¤¦µ¡Æâ¤ÇX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢½Ð¹ñ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤ë¤«Çº¤ó¤À¤È¤·¡¢»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³°¸ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£°ÂÊª¤ÎÉþ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÂÆ£Íµ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î½õ¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ÂÆ£µÄ°÷¤Î¸æ»ØÅ¦¤Ï°ìÍý¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Éþ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ø°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡Ù¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡Ù¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö·ë¶É¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³§ÍÍ¤¬¸«´·¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²Ùºî¤ê¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¥¡¥¡¥¡£³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤À¤Ã¤¿¡£³°¸ò¤Î¾ì¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ë¤âÆÉ¤á¤ë¤³¤ÎÉ½¸½¤ò¡¢¸½¿¦¼óÁê¤¬¸ø¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Êmounting¡¦Æ°Êª¤¬¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Ë¾è¤ê¤«¤«¤ë¹ÔÆ°¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë³°Íè¸ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤è¤êÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¼¨¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£À¯¼£²È¡¢ÆÃ¤Ë¼óÁê¤¬³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤Ë¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤À¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ìµÄ°÷¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ò¾ÄÁê¼ê¤Ë¡Øº£¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤òÃå¤¿¤éÉþ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸µÄ°÷¤â¡Ö¡Ø³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Ãæ¤Ç¸½¿¦ÁíÍý¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ÚÎ¨¤ÇÉÔ¸«¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£