¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬µÕÅ¾¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¡¡WÇÕ¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÂç²ñ
¡þ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× FIS¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Á24Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë)
23Æü¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬º£µ¨½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ç¤Ï5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2Àï¤Ï1ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢2ËÜÌÜ¤ÎÄ·Ìö¤Ç¤ÏÁ´Áª¼êÃæºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë139.5m¤òµÏ¿¡£¼ó°Ì¤ÎÁª¼ê¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ½éÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¾®ÎÓÁª¼ê¡£2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¡¢ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¸Ä¿Í¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¡¢ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸Ä¿Í¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿29ºÐ¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë·ë²Ì1°Ì ¾®ÎÓÎÍÐÒ 290.5ÅÀ
2°Ì ¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä(¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢) 287.3ÅÀ
3°Ì ¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó(¥É¥¤¥Ä) 286.2ÅÀ