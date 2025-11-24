ºå¿À¡¡º´Æ£µ±¤¬¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¡¡Ìîµå¶µ¼¼¡¢¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ø´óÉÕ³èÆ°¡Ö¤³¤Î³èÆ°¤ò°ì¤Ä¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£²£´Æü¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¡Ö¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï£²£°£²£°Ç¯£±£²·î¤«¤é¼«¿È¤Î½Ð¿È¥Á¡¼¥à¡Ö¹ÃÅì¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡×¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Ê£²£°£²£±Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤«¤Ç³«ºÅ¤òÃÇÇ°¡Ë¡££²£°£²£²Ç¯¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¸å±ç²ñ¤ÎÈ¯Â¤Ë¤è¤ê¡¢¸å±ç²ñ¼çºÅ¤ÇÀ¾µÜÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à£¸¥Á¡¼¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤«¤é¤Ï¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï¤«¤Í¤Æ¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¤³¤Î³èÆ°¤ò°ì¤Ä¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï£±£±Ç¯¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¸«¼±¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ê²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡Ë
¡¡£±£±Ç¯¡¡É°»³¿Ê¼¡Ïº
¡¡£±£²Ç¯¡¡Æ£Àîµå»ù
¡¡£±£³Ç¯¡¡´äÅÄÌ
¡¡£±£´Ç¯¡¡µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·
¡¡£±£µÇ¯¡¡Ä»Ã«·É
¡¡£±£¶Ç¯¡¡Ç½¸«ÆÆ»Ë
¡¡£±£·Ç¯¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Áª¼ê²ñ¡¡¢¨ÆÃÊÌ¾Þ
¡¡£±£¸Ç¯¡¡ËÌÛê»ËÌé
¡¡£±£¹Ç¯¡¡À¾Í¦µ±
¡¡£²£°Ç¯¡¡¥³¥í¥Ê¤«¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸«Á÷¤ê¡£
¡¡£²£³Ç¯¡¡´äÄçÍ´ÂÀ
¡¡£²£²Ç¯¡¡¸¶¸ýÊ¸¿Î
¡¡£²£³Ç¯¡¡¶áËÜ¸÷»Ê
¡¡£²£´Ç¯¡¡´äºêÍ¥