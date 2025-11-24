¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡ÙÊÊ¤¬¶¯¤¤¡ÄÍ¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¡¡¿Íµ¤Ì¡²è²È¤Î¥²¡¼¥à²èÌÌ¤ËÃíÌÜ¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡Ì¡²è¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¼ÆÅÄ°¡Èþ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥²¡¼¥à¡ØHD-2DÈÇ ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈI¡õII¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÊ¤¬¶¯¤¤Ì¾Á°¡Ê¾Ð¡Ë¼ÆÅÄÀèÀ¸¤Î¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¥²¡¼¥à²èÌÌ¡õ4¥³¥ÞÌ¡²è
¡¡11·î¾å½Ü¤Ë¥É¥é¥¯¥¨I¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Â¿Ë»¤Ç¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌ¾Á°¡×¤È¥²¡¼¥à²èÌÌ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£4¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥ì¥·¥¢¤Î²¦»Ò¤¬¡Ö¥Ë¥»¤æ¤¦¤·¤ã¡×¡¢¥µ¥Þ¥ë¥È¥ê¥¢¤Î²¦»Ò¤¬¡Ö¥³¡¼¥¸¡×¡¢¥à¡¼¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î²¦½÷¤¬¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¡×¡¢¥µ¥Þ¥ë¥È¥ê¥¢¤Î²¦½÷¤¬¡Ö¥¦¥Þ¤³¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥à¡¼¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î²¦½÷¡¢Ì¾Á°¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¾Á°¤¬¡Ä£÷¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖÅö»þ¤ÏÇú¾Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹ó¤¤Í¦¼Ô¡×¡ÖÊÊ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥¦¥Þ»Ò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
