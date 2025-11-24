°ñ¾ë¡¦ºäÅì»Ô¤Î¹©¾ì²ÐºÒ ¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯ ÄÃ²Ð¤á¤ÉÎ©¤¿¤º
¡¡°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¹©¾ì²ÐºÒ¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤éÈ¾Æü°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤â¹õ±ì¤È±ê¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î²Ã¹©¹©¾ì¤Î²°³°¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍÑ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É9Âæ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Ð¤ÎÀª¤¤¤ÏÅö½é¤è¤ê¼ã´³¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤â¹õ±ì¤¬¹â¤¯Î©¤Á¾å¤ê»þÀÞ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î±ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢1ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Þ¤ÀÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë