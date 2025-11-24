Âç´Ø¾º¿Ê³Î¼Â¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡¢Âç¤ÎÎ¤Àï¤ÎÇÔÀï¤¬¼«¿®¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¶å½£¾ì½êÍ¥¾¡¤«¤é°ìÌë
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤¬´¿´î¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£²£´Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³ÆüÌÜ¤Ë²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ËÇÔ¤ì¡¢»òÇÕÁè¤¤¤«¤é¸åÂà¡£¤·¤«¤·£±£´ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬Âç´Ø¶×ºù¤ËÇÔ¤ì¡¢¼«¿È¤¬²£¹ËË¾ºÎ¶¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç£³¿Í¤¬¥È¥Ã¥×¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£Àé½©³Ú¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬º¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ë¤è¤êµÙ¾ì¡£ËÜ³ä¤Ç¶×ºù¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇË¾ºÎ¶¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï·èÄêÀï¤ò´Þ¤á¤ë¤È£´ÀïÁ´¾¡¤À¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï£³ÀïÁ´ÇÔ¡£¤¿¤À¡¢£±£³ÆüÌÜ¤ÎÇÔÀï¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£±¦¤òº¹¤µ¤ì²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¤Þ¤ï¤·¤ò°ú¤¤¤ÆÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÅê¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿°ìÈÖ¤Ï´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¡ÊÁ°¤Î¡Ë£²²ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ë£±ÉÃ¤°¤é¤¤¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·ë¹½Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤«¤é»Ë¾å½é¤Î£µ¾ì½êÏ¢Â³£²·å¾¡Íø¡£½çÄ´¤ËÈÖÉÕ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢º£¸åÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¶²ÉÝ¿´¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÉ¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÊÉ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÇÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏÉé¤±¤Æ¤â¤½¤³¤òÊÉ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¡¢Á´Éô·Ð¸³¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿®Ç°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£