¡Ú ¸µ¤â¤â¥¯¥í¡¦Í°Â°É²Ì ¡Û¡¡·ëº§6¼þÇ¯¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¡¹¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸µ¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ç²Î¼ê¤ÎÍ°Â°É²Ì¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í°Â¤µ¤ó¤Ï11·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢·ëº§µÇ°Æü¡£µ¤¤Å¤±¤Ð6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÍÄÆëÀ÷¤¬¶öÁ³1Æü°ã¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ¶á¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯"¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ï¤Í¡Ä"¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤ËÉ×¤«Ã¶Æá¤«ÒôÓÍ¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§À¸³è¤Î°ì¥³¥Þ¤â¾Ò²ð¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¡Ö´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È²Ã¼¾´ï¤Î¿å¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊä½¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´ðËÜ²æ¤¬²È¤Ï²È»ö¤âÊ¬Ã´À©¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²È»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¡¹¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÉ×¤«Ã¶Æá¤«ÌÂ¤¦¤Î¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¡Ö·ëº§6¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª Ã¶ÆáÍÍ¤ÎÏÃ¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤ï¡¼¡×¡ÖÍ°Â¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤â¹¬¤»¤ÊËèÆü¤¬Â³¤¯¤è¤¦¡¢¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤ò½Ë¤¨¤ëÃçÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û