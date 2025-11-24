¤À¤«¤é¤¤¤Þ¤À¤ËµÈ¾Í»û¤Ë¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ä¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú»Å³Ý¤±¿Í¤Ë¤è¤ë½ÂÃ«¤ÎŽ¢ÆüËÜ°ì¿·¤·¤¤ÇÑÔÒŽ£¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀïÎ¬
¢£¤Ê¤¼ºÆ³«È¯¤Ç¤Ç¤¤¿°û¤ß²°³¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«
¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö²£Ãú¡×¤¬¼¡¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÆâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇºÆ³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ØÁ°¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö²£Ãú¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡×¤òëð¤¦¡¢Ê£¿ô¤Î°û¿©¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î½¸¹ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Ê£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö²£Ãú¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¼«Á³È¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸½ÂåÎ®¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²£Ãú¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿²£Ãú¤Ë¡¢¿Í¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤ÏÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð2024Ç¯¤ËÁ´ÌÌ³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡ÖÆüËÜ°ì¿·¤·¤¤ÇÑÔÒ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡£¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î·úÊª¤ËÂÐ¤·¶õ¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¦³«È¯¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î»ºÊª¤Î°ì¤Ä¤¬ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥È¥¤¥ì¡×¤À¡£¡ÈÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥È¥¤¥ì¡É¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈÌÌ¤Ê¤É¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¸½ºß¤Ï²þ½¤¹©»ö¤¬À®¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤ÎÃË½÷ÊÌ¥È¥¤¥ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¾¦¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ÏÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¿Í¹©Åª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿³¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¾ïÏ¢¤ÎµÈ¾Í»û¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡Ö¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¡×¤Ç12Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊVIC¡Ë¤Î¼êÄÍ°ìÏº»á¡Ê78¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢²£Ãú¤Ë·È¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼êÄÍ»á¤Ïºòº£¤Î°û¿©Å¹¶È³¦¡¢¤½¤·¤Æ²£Ãú¥Ö¡¼¥à¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£80¡ó¤¯¤é¤¤¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤â
¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤Ï¡¢µÈ¾Í»û±ØËÌ¸ý¤«¤é¤¹¤°¡¢Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤ò¥ë¡¼¥Ä¤ËÂ¿¤¯¤Î°û¤ß²°¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¤Ó¤¿·úÊª¤Ë°û¤ß²°¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÌ©½¸¤¹¤ëºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤Î·ê¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¹çÅÀ¤¬¤¤¤¯¡£
¤â¤È¤â¤È¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¼êÄÍ»á¤Ï¡¢1998Ç¯¡¢¤½¤Î2³¬¤Ç¾ÆÄ»²°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸ÄÀÅª¤Ê°û¿©Å¹¤òÂ¿¿ô½ÐÅ¹¡£¸½ºß¡¢VIC¤Ï¤³¤³¤Ç¥ä¥¥È¥ê¡¢¥Ó¥¢¥Û¡¼¥ë¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É1°û¿©Å¹11Å¹ÊÞ¤ÈÊªÈÎÅ¹1Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£
²£Ãú¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¹»Ò¤Ç¡¢²£Ãú¤Ë¶õ¤Êª·ï¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼êÄÍ»á¤ËÏ¢Íí¤¬¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¿ô½½Ç¯¤Î¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤ÎÆø¤ï¤¤¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼êÄÍ»á¤Ç¤¢¤ë¡£²£Ãú¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏµÈ¾Í»û°Ê³°¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·40Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£80¡ó¤¯¤é¤¤¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤â¤½¤â¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°û¤á¤ëÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Î±äÄ¹¤Ç¥Ó¥Ç¥ª²°¤Î2³¬¤Ç¾ÆÄ»²°¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÌÙ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Í·¤Ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¢£¸úÎ¨²½¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤
¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤Ë¤¢¤ëVIC¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¤É¤³¤â¸ÄÀÅª¤ÊÅ¹¹½¤¨¤À¡£¡Ö¥ä¥¥È¥ê¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¼êÄÍ»á¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤³¨¤ò¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¤¬¡£ÉáÄÌ¤Ï°Ø»Ò¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ëºà¤Î¥Á¥§¥¢¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¼êÄÍ»á¤Î¡Ö°û¿©Å¹¤ÏÁí¹ç·Ý½Ñ¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬¤¢¤ë¡£¶õ´Ö¤äÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢BGM¡¢´ï°ì¤Ä¡¢Áª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¹þ¤à¡£
¡ÖÅ¹¤¬ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¶òÃÔ¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Îµï¼ò²°¤ÏÉ½ÌÌÅª¤ÊÅ¹¤Å¤¯¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¾ø¤·Êª¤¬Î®¹Ô¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£ÊÙ¶¯¤»¤º¤ËÌÜÀè¤ÇÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Î®¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤ì¤é¤·¤¯¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸úÎ¨Åª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶Ñ¼Á²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
³¹¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤Ï¡ØÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¡Ù¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¤â¤¦¸«¤Ê¤¤¡£°Û¼Á¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¶Ñ¼Á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³
VIC¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤À¡£¸½ºß¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î8³ä¡¢¤ª¤è¤½80Ì¾¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤Îºòº£¡¢°û¿©Å¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢VIC¤Ï20Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¹ñ¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢18Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î½÷À¤¬Æ¯¤¤¿¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÄÌÌõ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¸Û¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¤³¤³¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¡Ù¤ÈÆ±¤¸³°¹ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡£¸ý¥³¥ß¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
ÅöÁ³¡¢¹ñ¤¬°ã¤¨¤ÐÊ¸²½¤â°ã¤¦¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤âÆüËÜ¿Í¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÊ¸²½¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é»®¤ÎÃÖ¤Êý¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼Õ¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡£Çä¾å¶â¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼êÄÍ»á¤Ë¤Ï¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÅµ·¿Åª¤ÊÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¤È¤¤¤¦Æ±»á¤Ï1947Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Àï¸å¡¢Å°ÄìÅª¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¶µ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿À¤Âå¤À¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡Ø¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¡¢Ê¿Åù¤À¡Ù¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¤½¤³¤«¤é¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿³¤³°¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ö¿Í´Ö¤¬¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤Ê¤ó¤Æ±³¤À¡ª¡×¤È¡£
¢£¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤ÏÁ´À¹´ü¤ÎÌ¾»Ä
¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬À¸¡¹¤·¤¯Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤ÏÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢°ã¤Ã¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¼êÄÍ»á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÀ®¤ë²û¤Î¹¤µ¤À¤í¤¦¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¡¢Ç¯Îð¡¢¹ñÀÒ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï·è¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ò°Â¤¯¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µëÍ¿¤ÏÆüËÜ¿Í¤È°ì½ï¡£ÂÔ¶ø¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¹çÍýÅª¡¢¸úÎ¨²½¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤ÉôÊ¬¤ò±£¤¹¤Î¤¬ÅÔ²ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤ÏÊÕ¶¤È¤¤¤¨¤ë¾ì½ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¶¤Î¤Û¤¦¤¬²£Ãú¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤¬Íß¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Â¿ÍÍÀ¤¬Â©¤Å¤¯¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤¿µÈ¾Í»û¤¬±É¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼êÄÍ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬È¯Ã¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë°ËÀªÃ°¡¢¶áÅ´¡¢ÅìµÞ¡¢¥Ñ¥ë¥³¡¢4¤Ä¤Î»ÜÀß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³«¶È¤·¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥µ¥Ö¥«¥ë¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤â±É¤¨¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ´À¹´ü¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¢£¿Í´Ö¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
³¹¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Ê¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£µÈ¾Í»û¤¬¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³«¶È¤·¤¿¶öÁ³¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤â¡¢Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼êÄÍ»á¤¬¡ÖÍ·¤Ó¤Ç»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ÆÄ»²°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ÎÊ¸²½¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£²£Ãú¡¢¤½¤·¤Æ³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡£»º¶È³×Ì¿°Ê¹ß¡¢¡Ø¸úÎ¨²½¡Ù¤¬²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£SNS¤Ç¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÏSNS¤Î»þÂå¤À¡ª¡Ù¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÏAI¤Î»þÂå¤À¡ª¡Ù¡£¤¿¤À¡¢¿Í¤Î´¶³Ð¤ä´¶À¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¿Í´Ö¤Î´¶³Ð´ï´±¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢´¶¤¸Êý¤ÏÆ±¤¸¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¥Ï¥â¥Ë¥«²£Ãú¤Ï¶Ñ¼Á²½¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¸½Â¸¤¹¤ë¥«¥ª¥¹¤Ê¶õ´Ö¤È¤·¤Æº£¤âµÈ¾Í»û¤ËÐÊ¤à¡£¹ñÀÒÌä¤ï¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×Å¹¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬Â©¤Å¤¯¡£Îò»Ë¤äÊ¸²½¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³¹¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É½ÌÌÅª¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤òëð¤¤¶Ñ¼Á²½¤¹¤ë¸½Âå¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÍ¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Âç´Ø ¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¤ª¤ª¤¼¤¡¦¤Þ¤Ê¤ß¡Ë
¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Ä¹¡¿°û¿©¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í
1988Ç¯ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¶µ°é·Ï½ÐÈÇ¼Ò¤ä°û¿©¶È³¦·Ï½ÐÈÇ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯3·î¤è¤ê°û¿©¶È³¦¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ç¯´ÖÌó300¤Î°û¿©Å¹¤ò»ë»¡¡¢100¿Í¤Î°û¿©Å¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£
¡Ê¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Ä¹¡¿°û¿©¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í Âç´Ø ¤Þ¤Ê¤ß¡Ë