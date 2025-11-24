BMW¡Ö5¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡È¥í¥ó¥°¡É¡×¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤ä¡Ö7¡×¤Ç¥¤¥¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¡È¼Ö¹¥¤³¦·¨¡É¤Î¡Ö±Ê±ó¤Îµ¿Ìä¡×¤òÈæ³Ó¸¡¾Ú¡ª ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È°ã¤¤¡É¤È¤Ï
5¥·¥ê¡¼¥º¡È¥í¥ó¥°¡É¤È7¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤É¤³¤¬°ã¤¦¡©
¡¡BMW¤Î¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡Ö525Li¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö5¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö7¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÏÄ¹Ç¯¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2Âæ¤¬Áö¤ê¤ä²÷Å¬À¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬BMW¤Î¡Ö5¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡È¥í¥ó¥°¡É¡õ7¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡ª ¡Ê49Ëç¡Ë
¡¡Ä¹Ç¯BMW¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5¥·¥ê¡¼¥º¥»¥À¥ó¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö525Li Exclusive M Sport¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯4·î¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢5¿Í¾è¤ê¤Ç¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ü¥Ç¥£¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï110mmÄ¹¤¤3105mm¡¢Á´Ä¹¤Ï115mmÄ¹¤¤5175mm¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö740d xDrive Excellence¡×¤Ï¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3215mm¡¢Á´Ä¹5390mm¤È¡¢¿ôÃÍ¾å¤Ç¤âÎ¾¼Ô¤Îµ÷Î¥¤ÏÈó¾ï¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡525Li¤ÎÆÃÄ§¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤¹¤Ê¤é¡Ö¾åµéÁõÈ÷¥³¥ß¥³¥ß¥â¥Ç¥ë¡×¡£¥ì¥¶¡¼¥á¥ê¥Î¥·¡¼¥È¤äBowers¡õWilkins¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¹ë²ÚÁõÈ÷¤¬É¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¾è¼Ö¤âÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÈÁ´Ä¹¤¬µöÍÆ¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¹ë²ÚÁõÈ÷¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î525Li¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ190ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯310Nm¤òÈ¯À¸¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï11ÇÏÎÏ¡¦25Nm¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½¹Ô5¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢BMWÅÁÅý¤ÎÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¡¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¢BEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖM5¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢V8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡ÜPHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢740d¤Ï3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢286ÇÏÎÏ¡¦650Nm¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥È¥ë¥¯¤òÈ¯À¸¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤â18ÇÏÎÏ¡¦200Nm¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿ôÃÍ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤ê¤Ï·Ú²÷¡ª ¥í¥ó¥°¤Ç¤â¡È5¥·¥ê¡¼¥º¤é¤·¤µ¡É·òºß
¡¡¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¾è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï3m¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ê¥µ¥ë¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤é¤·¤µ¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°õ¾Ý¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ç¤âÂ¿¾¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¸åÀÊ¤Ç¤è¤ê¸²Ãø¤Ç¡¢ÀÅ½ÍÀ¤â¹â¤¯¡¢Á°¸å¤Îµ÷Î¥¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¸åÀÊ¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀÇ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹â¤á¤¿¤³¤È¤¬¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹²½¤Î²¸·Ã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¸åÀÊ¤Î²÷Å¬À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·»µ®Ê¬¤Î7¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ä¹Ç¯¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È525Li¤â½½Ê¬¤Ë²÷Å¬¤Ç¤¹¤¬¡¢740d¤Î¸åÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê7¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏBMW¤¬¤¢¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥½¨¤µ¤Ï7¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¡È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¡É¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¸åÀÊÀìÍÑ¤Î¥·¡¼¥Èµ¡Ç½¤ä¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¤ä¤Ï¤ê7¥·¥ê¡¼¥º¤¬¾å¤Ç¤¹¡£
¡¡°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ½ÍÀ¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Ë¶ËÃ¼¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¡£Ä¾Îó6µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÈÄ¾Îó4µ¤Åû¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ½ÍÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡740d¤ò¼«¿È¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢5¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¶¯¤¯¡¢Ä¾¿Ê°ÂÄêÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄ¹»þ´Ö°ÜÆ°¤Ç¤ÏÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥º¤È½ÅÎÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤âË¤«¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¶î¤±¤Ì¤±¤ë´¿¤Ó¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏBMW¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î·Ú²÷´¶¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï525Li¤ÎÊý¤¬¾å¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï525Li¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç740d¤Ï¡È±¿Å¾¤â³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¡É¤È¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Î¾¼Ô¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀÇ½¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¡È¶î¤±È´¤±¤ë´î¤Ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤êÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢525Li¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¡¢740d¤Ï¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬¶á¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½»¤ßÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤â525Li¤Î948Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢740d¤Ï1666Ëü±ß¤ÈÌÀ³Î¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈæ³Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢BMW¤¬¡È3¡¦5¡¦7¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬²þ¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤âºÆÇ§¼±¤·¤¿µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£