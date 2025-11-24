ÎëÌÚÅ¯É×»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬Ãæ¹ñ¼óÁê¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¿äÂ¬¡Ö¤É¤ó¤Ê´é¤Ç¡Ä°®¼ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©´é¤Ï¡©¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÎëÌÚÅ¯É×»á¤¬24Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¾¼Ô¤¬ÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä²ñÏÃ¤ò¤«¤ï¤¹¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤Ï¡Ö²ñÃÌ¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢Íû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤Ç¤â¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ´é¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¾ì¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2¿Í¤¬²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê´é¤Ç¡Ä°®¼ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©´é¤Ï¡©¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¡¢±ê¾å¤·¤Á¤ã¤¦¡£ÏÃ¡¢²¿¤·¤¿¤Î¡©²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¤â¤ÎÀ¨¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾¹ñ³°Ì³¾Ê´´Éô¤ÎÂÐÃÌ¸å¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÆüËÜÂ¦¤Î°õ¾Ý¤òÍî¤È¤¹ÀÚ¤ê¼è¤êÆ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬º£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±¤¬¤ß¤ó¤Ê»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤Ï¼Â¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Î¶½Ì£¤ÎÇö¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£