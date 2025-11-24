26Æü¤ËÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢½é¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ½µÆâ¤Ë¤âÀ®Î©
¡¡¹ñ²ñ¤Ï26Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ëÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ò³«¤¯¡£ÌîÅÞÅÞ¼ó¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ÎÏÀÀï¤Ç¡¢ÁÐÊý¤È¤â½ÖÈ¯ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£Àè¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÅúÊÛ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤Ï25Æü¤Ë½°±¡¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤Ï»²±¡¤Ç½µÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¹ñ²ñ¤ÇºÇ½é¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾¤Î³ÆÂåÉ½¤¬Î×¤à¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢21Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÀ¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ä¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¼óÁêÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¤¿¤À¤¹¹Í¤¨¡£23Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÆüÃæ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò°·¤¦¡£ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢¼óÁê¤¬¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò·ø»ý¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡º£¹ñ²ñÁ°¤ËÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£»á¤È¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿»²À¯¤Î¿ÀÃ«»á¤Ï½é¤á¤ÆÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ËÎ©¤Ä¡£