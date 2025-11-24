¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡ÙÇÐÍ¥¤Î¡È»äÀ¸³è¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ÉË½Ïª¼Ô¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¡¦º¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ø
¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î¥Ç¥Þ¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¶¼Ç÷ÈÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜº÷¡¦º¹¤·²¡¤µ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀÅªË½¹Ô¤ò¡Ä¡×¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ø¤Î¡ÈË½ÏªÅê¹Æ¡É
11·î24Æü¡¢¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤Ïµî¤ë21Æü¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Î±½¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿A»á¤Ë´Ø¤¹¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÁÜº÷º¹²¡Îá¾õ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤ÏA»á¤Î´Ú¹ñ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎIP¤ä¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
A»á¤ÏÀè·î¡¢NAVER¥Ö¥í¥°¤ÈX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤È¤Î»äÅª¤Ê²ñÏÃ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤äSNS¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬ÈÜàÐ¤ÊÃ±¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÈÈºá¤ò°Å¼¨¤¹¤ëÉ½¸½¤Þ¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È»ÈÍÑ¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤ÊË¡ÅªÂÐ±þ¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢A»á¤ÏAI¤ÇÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÅê¹Æ¤òºï½ü¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ°ìÃÊÍî¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Î¹ðÁÊ¤Î¸ø¼¨¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢A»á¤Î¼çÄ¥¤¬»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬ºÆ¤ÓÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A»á¤¬ÙÔÂ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈºÆ¤ÓÅê¹Æ¤òºîÀ®¤·¤¿¤êºï½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Ï¹ðÁÊ¤ò¿Ê¤á¤¿¤ÈºÆÅÙÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï11·î21Æü¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¼ÂÂÎ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬¿ô¥«·îÁ°¤Ë»öÌ³½ê¤Ë¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ¼Â¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë