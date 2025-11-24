¾¾»³Àé½Õ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ëº©´ê¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¡ª¡×ÆüÃæ´Ö¤Î´Ø·¸¤á¤°¤ê
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬23Æü¡¢FM¡¡NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON¡¡THE¡¡RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÆüËÜ¤ÎÁíÍý¤Ç¤¹¤Í¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¯Ëö¤ËÍè¤Æ¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤»ÂæÏÑÍ»ö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¹ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹ñ¤Ï½¬¶áÊ¿¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæÏÑ¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¸µ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£À¤³¦Åª¤ËÂæÏÑ¤¬ÂæÏÑ¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬Ãæ¹ñ¤¬·ë¶É¤Í¡¢ÉðÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅý°ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤È¤¢¤ë¡¢¤¦¤ó¤Ì¤ó¡£ÉáÃÊ¡¢¹ñ²ñ¤ÇÁíÍý¤¬È¯¸À¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÈ¯¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÆâÀ¯´³¾Ä¤À¤í¤¦¤È¡£ÆüËÜ¤Ë¤¦¤ó¤Ì¤ó¸À¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÚÂæ¡¢ÂæÏÑ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÆâ¤ËÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤À¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢ÉðÎÏ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£É¬¤ºÃæ¹ñ¤¬ÉðÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤òÊ»¹ç¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ËÆüËÜ¤ä¶áÎÙ½ô¹ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÏÀïÁè¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÀïÁè¤ä¤á¤·¤ç¤¦¡¢ÀïÁè¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï7Æü¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡Ê¤»¤Ä¤±¤ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¡Ê´û¤Ëºï½üºÑ¤ß¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î³°Ì³¼¡´±¤¬ÆüËÜ¤ÎÃóÃæ¹ñÂç»È¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÃóÆüÂç»È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹³µÄ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£