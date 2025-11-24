ÁêÀî¼·À¥¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö2¿Í¤È¤âµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¿Æ»Ò¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬11·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Ç¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¤ÎRIO¡Ê¤ê¤ª¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50ºÐÈþ¿Í²Î¼ê¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¼¡ÃË¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
ÁêÀî¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëGAP¤Î¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¡¢¼¡ÃË¤È¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢GAP¤ÎÀÖ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë½À¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤ÎÇò¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤ÎÁêÀî¤È¡¢Æ±¤¸¤¯GAP¤ÎÎÐ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ËÇò¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ê¤ª¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬ À©Éþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤âGAP¤Ï¥Ï¥Þ¤ë¤«¤é¡¢°¦ÍÑÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö2¿Í¤È¤âµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¿Æ»Ò¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤Ï2001Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢2007Ç¯¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£2025Ç¯9·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÁêÀî¼·À¥¡¢¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÁêÀî¼·À¥¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
