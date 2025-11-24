¡Úµð¿Í¡ÛÌçÏÆÀ¿¡Ö¤¢¤ì¤¬Ä¹Ìî¤µ¤ó¡×´¶Æ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¸«¤¿¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¹ÔÆ°¤Ï
¡¡µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬£²£³Æü¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì»á¡¢¿ûÌî¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢ºäËÜ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÌçÏÆ¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¬Ä¹Ìî¤µ¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¸µ¤ÎÆ°¤¡£¡Ö¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤µ¤ó¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇØ¿¤Ó¤Ï¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ê¡¢¤È¡£´¶¾ð¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Â¤ÏÉâ¤±¤ë¤ó¤À¤È¡£ºÇ¸å¤Ï·ë¹½µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤ì¤¬Ä¹Ìî¤µ¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌçÏÆ¡ß¹Ã»Ò±àÌ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¹Å¼°Ìîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ëÃæ¹âÀ¸¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿ÃÄÂÎ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½êÂ°¤¹¤ëµå»ù£²£²¿Í¤È¹ÈÇòÀï¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¸òÎ®¤·¤¿¡£