²¬»³»Ô¤Ç¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç²ñ¡¡¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤ÎÌó600¿Í¤¬½Ð¾ì
BEST HOME CUP KSB¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç²ñ¡¡²¬»³»ÔÁí¹çÊ¸²½ÂÎ°é´Û
¡¡À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤¿¤Á¤ÎÂç²ñ¡ÖBEST HOME CUP KSB¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç²ñ¡×¤¬24Æü¡¢²¬»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä³°Áõ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²¬»³»Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ûー¥à¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢º£²ó¤¬41²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤Î2022Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤ÎÌó600¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¼ÂÎÏ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬¤«¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç39¥Áー¥à¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆÀÅÀ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´î¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ûー¥à¡¿Æ£ËÜÀ¿Æó ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Öº£¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×