¡¡ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬£²£²Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤ÎÇú¾Ð¿²¸À¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¢¿¹Àô¡¢¹âÅÄ¼ÓÀé»Ò¤Î¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¬½¸¹ç¤·¡¢¥ß¥¥Æ¥£É×ºÊ¤ÈÉ×ÉØ¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¥È¡¼¥¯¡£ÂçÂô¤ÏÉ×¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¤¤¤Ó¤¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¾±»Ê¤¬¡Ö¿²¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ï¥ß¥¥Æ¥£¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¥ß¥¥Æ¥£¤¬¡Ö¿²¸À¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡Ê¸À¤¦¡Ë¡¢µÞ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤³¤ì¤ÎÀÄ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¿¤«Çã¤¤Êª¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¿²¸À¤ò¾Ò²ð¡£¥ß¥¥Æ¥£¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¢¤È°ì²ó¡¢¡ØÀ¸ÍýÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¡ØÃ¯¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡Ø¥í¥Ã¥Á¤Î¥³¥«¥É¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÌ¾¤Þ¤Ç¿²¸À¤Ç¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶Ã¤¤¤¿¾±»Ê¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¤Ã¤Æ¡£µ¯¤³¤·¤Æ¡Ø¥À¥á¤À¤è¡¢¥³¥«¥É¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤ï¤¶¤ï¤¶µ¯¤³¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£