2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢»äÎ©¹â¹»¤Ø¤Î»Ù±ç¾å¸Â³Û¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ö»äÎ©¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¡×¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³Ø½¬½Î¡ØÌÀ¸÷µÁ½Î¡Ù¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó9³ä¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¡×¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢»äÎ©¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ç¤â²È·×ÉéÃ´¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û»äÎ©¹â¹»¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¹àÌÜ¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î¼õ¸³¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³Ø1Ç¯À¸¡ÁÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë»äÎ©¹â¹»Ìµ½þ²½À©ÅÙ¡Ë¡×¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¸øÎ©¡¦»äÎ©¤òÌä¤ï¤ºÇ¯´Ö11Ëü8800±ß¤Þ¤Ç¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î8³ä¤¬¡Ö»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÖË¾¹»¤ÎÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÊÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿33.0¡ó¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹¤¬¤Ã¤¿47.0¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»äÎ©¹â¹»Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»¿ÈÝ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó4¿Í¤Ë3¿Í¤¬¡Ö»¿À®¡×¡Ê»¿À®42.0¡ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»¿À®32.4¡ó¡Ë¤È²óÅú¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï14.1¡ó¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¡ÊÈ¿ÂÐ3.9¡ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÈ¿ÂÐ5.7¡ó¡Ë¤ÏÌó1³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»äÎ©¹â¹»¤ò»ÖË¾¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³Ø½¬´Ä¶¡¦ÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê37.6¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¡×¡Ê30.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÌµ½þ²½¤Ê¤É·ÐºÑÌÌ¤ÇÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê26.9¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»äÎ©¹â¹»Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡×¡ÊÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿18.7¡ó¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ±Æ¶Á¤·¤¿48.2¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï6³ä¶¯¤È¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¡ÊÆþ³Ø¶â¡¦¶µºàÈñ¡¦À©ÉþÂå¡¦¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¡Ë¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¤È¤Æ¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë37.1¡ó¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë52.8¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¼Â¤ËÌó9³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Î·Ú¸º¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²È·×ÉéÃ´¤Î°ìÉô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö»äÎ©¹â¹»¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¹àÌÜ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆþ³Ø¶â¡×¡Ê63.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¡×¡Ê51.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö»ÜÀßÀ°È÷Èñ¡×¡Ê51.2¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤µ¤ì¡¢¿Ê³Ø¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÆþ»îÆñ°×ÅÙ¤ä¶¥ÁèÎ¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó4¿Í¤Ë3¿Í¤¬¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë19.5¡ó¡¢¤ä¤ä´¶¤¸¤ë53.8¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¡¢»ÖË¾¹»¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¸³¶¥Áè¤Î·ã²½¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢À©ÅÙ¤Î¸ú²Ì¤È²ÝÂê¤¬Æ±»þ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö»äÎ©¹â¹»Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡×¡Ê50.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö³Ø¹»¤äÃÏ°è¤ÇÉéÃ´³Û¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê32.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê32.3¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢À©ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ä¾ò·ï¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï½êÆÀ¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬À©ÅÙ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
