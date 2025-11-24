¡Ö¶õ¹Á¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¡£¥¹¥¿¡¼¤¬Íè¤¿¤ß¤¿¤¤¡×à¥ß¥ê¥ª¥óÏ¢È¯²ÎÉ±á¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°®¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö³§¤è¤¯¤ï¤¿¤·¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×
¡¡2000Ç¯Á°¸å¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤¿½÷À²Î¼ê¤¬23Æü¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îà¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢°ÜÆ°¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤Û¤Ã¤·¡¼·à¾ì¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£¡Ö³§¤µ¤¡¡¼¤è¤¯¤ï¤¿¤·¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤ËÊ¡²¬Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÉÍºê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤¬º¹¤·½Ð¤¹¼ê¤òÍ¥¤·¤¯¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊ¡²¬¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥´¥¤¿Í¤À¤«¤ê ¤É¤Ê¤¿¤«¥¹¥¿¡¼¤¬Íè¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¿¨¤ì¹ç¤¦Æ°²èµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡×¡Ö¿ÀÂÐ±þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬É±¤§¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤ë¤ÎÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¸åÎÞ¤À¤Ã¤¿¡¡À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°®¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA¡×(1999Ç¯)¡¢¡ÖSEASONS¡×(2000Ç¯)¤Ê¤É¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÂ¿¿ôÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢99Ç¯È¯É½¤Î¡ÖA Song for XX¡×¤Ï½é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤Æ½é¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¡£