¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡þ22Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¡Ö67¡×¡Ö63¡×¡Ö64¡×¡Ö68¡×¤Ç4Æü´Ö¤ò²ó¤ê¡¢¡ÈÄ¶ÆÈÁö¡É¤Î¥È¡¼¥¿¥ë26¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤ÇCME¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤³¤È¡ÈÇ¯´Ö½÷²¦¡É¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯1°Ì¤Î¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÂ×´§¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁí¥Ê¥á¤Î°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ëÇ¯´ÖÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¡Ê3²ó¡Ë¤â²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï757Ëü8330¥É¥ë¡ÊÌó11²¯8600Ëü±ß¡Ë¡£¼«¿È¤¬¤â¤Ä¥Ä¥¢¡¼µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï1736Ëü9400¥É¥ë¡ÊÌó27²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¡¢¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¤ä¥ì¥¯¥·¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤òÈ´¤¤¤Æ¥Ä¥¢¡¼7°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÄÌ»»7¾¡¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1°Ì¤Î¥¢¥Ë¥«¡¦¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤È¤Îº¹¤Ï521Ëü4293¥É¥ë¤È°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£6ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£13ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¡ÈÂç¹õÃì¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¡£²ÈÂ²¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥´¥ë¥ÕÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö½Å¤¯¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤½¤Î¼Â¾ð¤ò¸ì¤ë¡£º£Ç¯¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½é¤á¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¡¢ºòÇ¯¤Ïµ¬Äê¥é¥¦¥ó¥É¤ËËþ¤¿¤º¤ËÆ¨¤·¤¿¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡Ø68.681¡Ù¤Ï¥Ä¥¢¡¼¿·µÏ¿¡£2002Ç¯¤Ë¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¤¬¼ùÎ©¤·¤¿¡Ø68.697¡Ù¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¸÷±É¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤É¤ì¤À¤±°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡£¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¥´¥ë¥Õ¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×Âç²ñÁ°½µ¤Î¿åÍËÆü¡¢Îý½¬»þ¤Ë¼ê¼ó¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤òÃæ¿´¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½µËö¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ò´°Á´¤Ë¤ä¤á¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¼ó¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Ë¤ÏµÙ¤à¤Î¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£¤½¤·¤Æ³«ËëÁ°Æü¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¡È¤¤¤±¤ë¡É¤È³Î¿®¡£ÉÔ°Â¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯³ÍÆÀ¤·¤¿400Ëü¥É¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇË³Ê¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡£²Ô¤¤¤À¤é»È¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿²Ô¤°¡£¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤â¤¦²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤éÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤±¤ì¤É¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤â¾¯¤·¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¾Ð¤¦¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¾ï¤Ë¡¢Ë¾¤à¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¤ÏË¾¤ß¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤·¤¿¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤¤ç¤¦¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨¤Î¼ÂÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢´¶¾ðÌÌ¡¢Àº¿ÀÌÌ¡¢ÆùÂÎÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¡£22ºÐ¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡¢Íèµ¨¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
