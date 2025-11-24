¶áÆ£Àé¿Ò¡¡¡ÖÂèÆó¤Î¸Î¶¿Ì¾¸Å²°¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥×¥ÁÎ¹¹Ô¤Ø¡ª¡¡µðÂçXmas¥Ä¥ê¡¼Á°¤Ç¤Î¡È»äÉþS¡É¤âÈäÏª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¡Ê35¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡¡Ì¾¸Å²°¤Î¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ìó61Ëü¸Ä¤Î¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Çºî¤é¤ì¤¿µðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼Á°¤Ç¤Î¡È½©¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡¡»Ò¶¡Ã£¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿²¤Þ¤·¤¿¾Ð¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¥Á¥å¥í¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ä¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂèÆó¤Î¸Î¶¿Ì¾¸Å²°¡£¡£¡£¡×¤ÈÂç¹¥¤¤ÊÌ¾¸Å²°¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¤Á¤Ô¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤£¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£