ÂÎ©¶è¤Î¹ñÆ»£´¹æ¤Ç¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¡×¡¢£±£³¿ÍÉé½ý¡¦¤¦¤ÁÃË½÷£²¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¡Ä¤Ò¤Æ¨¤²ÍÆµ¿¤ÇÁÜºº
¡¡£²£´Æü¸á¸å£°»þÈ¾º¢¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»£´¹æ¤Ç¡¢¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤é£±£³¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£²£°ºÐÂå½÷À¤È£¸£°ºÐÂåÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡ËÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÅìÉðÅ´Æ»À¾¿·°æ±Ø¤«¤éÅì¤ËÌó£±¥¥í¤Î¥Ó¥ë¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¡£
