ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢5ÆüÊ¬¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¡ÖºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤¯¤é¤¤»£¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×Â©»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦5Æü´Ö¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¡£¤½¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀè½µ¶âÍËÆü¡¢¹â3Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»£¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¤È¼Ì¿¿¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤¯¤é¤¤»£¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È5Æü´Ö¤Î¤ªÊÛÅö¤ò»Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢5ÆüÊ¬¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢Â©»ÒÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤Û¤í¤ê¤Èµã¤±¤¿¡£¤¢¤È¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢6Ç¯¤À¤±¤É¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ³æ¹¥¤ÊÊì¤Î¤ªÊÛÅö¡£¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡¼¡¼¡¼!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊÛÅöºî¤ê¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÊÛÅöÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£