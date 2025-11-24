¡ÚÂçÁêËÐ¡Û°ÂÀÄ¶Ó¡¡Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°Á°¤Ë»×¤ï¤Ì»îÎý¡¡°Â¼£Àî¿ÆÊý¤«¤é¡Ö¸ý¾å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»îÎý¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢£²£¶Æü¤ËÀµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ëÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤ä¤Ã¤È¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Âç´Ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç´Ø¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡×¤È¤Þ¤À¿´¤Î½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤«¤é¤ÏÂç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ë¸þ¤±¤Æà½ÉÂêá¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¡ÊÅÁÃ£¼°¤Ç½Ò¤Ù¤ë¸ý¾å¤Ï¡ËºòÆü¡¢¿ÆÊý¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤è¤ê¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅöÏÇµ¤Ì£¡£¡Ö»Í»ú½Ï¸ì¡©¡¡ËÜÅö¤ËÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿ÆÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤ËºòÆü¤ÎÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ä´¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº¤¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡£¡Ê»Õ¾¢¤Ë¡Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤â¥Ý¥í¥ê¡£ÅÁÃ£¼°¤Î¸ý¾å¤Ï¡¢»Õ¾¢¤äÆþÌçÁ°¤Î²¸»Õ¡¢¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÎ®¤Á¤ç¤¦¤ËÆüËÜ¸ì¤òÁà¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸·½Í¤Ê¾ì¤Ç½Ò¤Ù¤ë¸ý¾å¤ò¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£²¿Í¤Î²£¹Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£ÅÁÃ£¼°¤Î¸ý¾å¤Ç¡¢Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡Öµ¤Ç÷°ìÁ®¡×¡¢Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·è°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿·Âç´Ø¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Î¤«¡£