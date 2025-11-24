¡ÚÂçµÜ¶¥ÎØ¡¦£Æµ¡Û»ÔÅÄÎ¶À¸ÅÔ¤¬ÂçµÜ½éÅÐ¾ì¡ÖÁ°²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨½éÆü¤«¤é¡Ä¡×
¡¡ÂçµÜ¶¥ÎØ£Æ£±¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤â½êÂ°¤¹¤ëÂç·¿¥ë¡¼¥¡¼»ÔÅÄÎ¶À¸ÅÔ¡Ê£²£´¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï¡¢£Óµé½é£Ö¤È¡Ö¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î½éÏ¢·¸¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤¬£Óµé¾º³Ê£³¾ì½ê¤È¤Ê¤ë»ÔÅÄ¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¾®ÅÄ¸¶£Ç·¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î£±¿Í¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÍ½ÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²ÆüÌÜ¤«¤é°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤Ç£³Ï¢¾¡¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï½éÆü¤«¤éÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÄ¹ÁöÏ©¤ÎÂçµÜ¡£¡Ö£µ£°£°¥Ð¥ó¥¯¤Ï¹â¹»¤Î»þ¤Î¹ñÂÎ¤Ç±§ÅÔµÜ¤ò°ìÅÙ¤À¤±Áö¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ëý¤Î¹ëµÓ¤Ç¹îÉþ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¶áµ¦Àª¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÆ±¸©¤ÎÏÆËÜ¡ÊÍ¦´õ¡¦£²£·¡áÊ¡°æ¡Ë¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Æ±»Î¤À¤Ã¤¿»þ¤«¤é°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢£²¿Í¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ·è¾¡¤ÇÏ¢·¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö°ËÆ¦¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢Ä´»Ò¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾õÂÖÌÌ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½éÆü¤Î½ÐÈÖ¤ÏÍ½Áª£±£±£Ò¡£¡ÖÁ°²ó¤Î£²ÆüÌÜ¤âÏ¢·¸¤·¤¿¹â´Ö¡ÊÍªÊ¿¡¦£³£·¡áÊ¡°æ¡Ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£