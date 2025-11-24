¡ÚÆ®ÉÂ¡Û¤¢¤Î¤È¤¡È¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤ò¸å²ù¡Ä ÍâÇ¯¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ØÆý¤¬¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç5cm¤Î¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æý¤¬¤ó¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£°ÊÁ°¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤ÎË»¤·¤µ¤«¤é¼õ¿Ç¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ä¼£ÎÅÂÔ¤Á¤ËÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¾±¡¸å¤Ï¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ÈÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢Á´Å¦Æ±»þºÆ·ú¼ê½Ñ¤òÁªÂò¡£½ÑÁ°¸¡ºº¤«¤é¼ê½Ñ¤Þ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÈ¯¡¦Å¾°Ü¤Î¶²ÉÝ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÌ¼¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Îµ°À×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
²ÃÆ£ ÉÞÈþ
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ôºß½»¡¢1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²ÈÂ²¹½À®¤Ï¡¢É×¡¦Ì¼¡¦Î¾¿Æ¡£²£ÉÍ»ÔÎ©¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¶ÐÂ³25Ç¯¡£2022Ç¯8·îËö¤Ë¿¦¾ì¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆý¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢10·î¤Ëº¸ÆýË¼Á´Å¦¼ê½Ñ¤ÈÆ±»þºÆ·ú¼ê½Ñ¡Ê°ì´ü¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¶»¶Ú²¼¤ËÁÞÆþ¤·¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¨¥¥¹¥Ñ¥ó¥Àー¤ò¾¯¤·¤º¤ÄËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÈéÉæ¤ò¿Å¸¤·¡¢Æó´üÅªºÆ·ú¼ê½Ñ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¼£°å¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢2023Ç¯ÅÙËö¤Þ¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢µÙ¿¦¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ºÉü¿¦¼Îá¤¬µÞ¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¤â7·î¤è¤êÉü¿¦¡£ÎÅÍÜ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î»þÃ»À©ÅÙ¤Ê¤É¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔÄ´»þ¤äÄÌ±¡»þ¤ÏÍµë¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Õ¥ë¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
»ûÅÄ ËþÍº¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÉÂ±¡ÆýÁ£³°²Ê¡Ë
¢¨ÀèÀ¸¤Ïµ»ö¤ò´Æ½¤¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤³¤ê¤Î°ãÏÂ´¶¤âŽ¢ÍèÇ¯¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Þ¤ÇŽ£ÂÔ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
ÊÔ½¸Éô
ÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó
¿¦¾ì¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ê¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¤ÈÄ¶²»ÇÈ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ï1¥«·î¤Û¤É¤Ç·ë²Ì¤¬Í¹Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡¿Ç¸å¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÆ¸¡ºº¤Î¤È¤¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç°å»Õ¤«¤é¡¢¡Ö5cmÄø¤Î¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¡£³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¼«³Ð¾É¾õ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÃÆ£¤µ¤ó
¼Â¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éº¸ÆýË¼¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÉÂ±¡¡ÊÉØ¿Í²Ê¡Ë¤Î°å»Õ¤ËÅÁ¤¨¤ÆÆý¤¬¤ó¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¼£°å¤«¤éÊÌ¤Î°å»Õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Á°¤Î¼ç¼£°å¤Û¤É¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Â¾±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç»ä¤â¤¹¤°¤Ë°ã¤¦ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¡Ê¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡Ë¤ÎË»¤·¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£·ë¶É¡¢ÍâÇ¯¼õ¤±¤¿·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Áá¤¯¼õ¿Ç¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È°å»Õ¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¤µ¤ó
ºÇ½é¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âç³ØÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾Ç¤ë¤Ê¡¢¸¡ºº¤¬Á´Éô½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÁêÅöÆü¿ô¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²¿¥«·î¤â¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉáÄÌÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÉÂ±¡¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤â»ä¤ÏÂç¤¤Ê¤¬¤ó¤¬ÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¿¾ï¿´¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤êÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ËèÆüÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¼ç¼£°å¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈŽ¢ÀâÌÀŽ£¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶
ÊÔ½¸Éô
¤È¤Æ¤âÊ¿¾ï¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó
¤Ï¤¤¡£1¥«·î¸å¡¢¤½¤Î°å»Õ¤ÎÂà¿¦¤ËÈ¼¤¤¿·¤·¤¤ÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾±¡Àè¤Î°å»Õ¡Ê¸½ºß¤Î¼ç¼£°å¡Ë¤Ï¡¢½é¿Ç¤«¤é»ä¤ÎÁÛ¤¤¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¸¡ºº¤òÂô»³¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Àè¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¤Ç¤¬¤ó¤òÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¼ê½Ñ¤¹¤ëÊýË¡¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê½Ñ¤·¤Æ½Ñ¸åÌôÊªÎÅË¡¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢½ÑË¡¤ÏÉôÊ¬ÀÚ½ü¤ÈÁ´Å¦½Ð¤¬Áª¤Ù¤ë¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÉôÊ¬Å¦½Ð¤Ç¤Ï¤¬¤ó¤¬»ÄÂ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÆýÆ¬¡¦ÆýÎØ¤ò²¹Â¸¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¤¬¤ó»ÄÂ¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó
¤µ¤é¤ËÆýË¼ºÆ·ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÆ·ú¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ºÆ·ú¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÁÀ®³°²Ê°å¤¬¿Ç»¡¤Ë»²²è¤·°ì½ï¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤òÊ¹¤½½Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½ÑÁ°ÎÅË¡¤Ê¤·¤ÎÁ´Å¦½Ð¡¢Æ±»þºÆ·ú¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î1Æü½é¿Ç¡¢10·î18Æü¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó
¸¡¿Ç¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤ÆºÆ¸¡ºº¤ÇÂç¤¤Ê¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¿È¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ë¡© ¤Ê¤ó¤Ç¡© »ä»à¤Ì¤Î¡© ¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤êÆ»¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤é¼ç¿Í¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
È¯¾É¸å¡¢À¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¤µ¤ó
Å¾±¡Á°¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ°Â¤Ç¿É¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÈÂ²¤ËÅö¤¿¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤äÅ¾°Ü¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢³Ú¤·¤¤²ÈÄíÀ¸³è¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Á÷¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ïº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ï³ÎÄê¿ÇÃÇ¤¬¤ª¤ê¤Æ¼£ÎÅÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶ÐÌ³¤·Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ñ¹ç¤Î°¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó
¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾±¡¸å¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¶»¤ÎÄË¤ß¤äÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬Âç¤¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÈ¯¡¢Å¾°Ü¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËÉ»ß¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤í¤¦¤È¡¢²È¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä±¿Æ°¤Ïº£¤Ç¤â¤Û¤ÜËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¾ÉÁ°¤Ï´Å¤á¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤âÌµÅü¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
Æý¤¬¤ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾å¤Ç¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó
¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¡ÊÉ×¡¦Ì¼¡¦Æ±µï¤ÎÎ¾¿Æ¡¦°¦¸¤¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¼¡Ê¸½ºßÂç³ØÀ¸¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¡Ë¤ÏÌò¼Ô¤ÎÍñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤¬¤ó¹ðÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿Æü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É½éÉñÂæ¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÌ¼¤ò¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¼£ÎÅ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âà±¡¸å¡¢Ì¼¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï¿´¤«¤é´ò¤·¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò´¶¤¸¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÆ±¶È¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿¦¾ì¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÅÍÜ¤È»Å»ö¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ï¡¢º£²ó»ä¤¬¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¡¢»ä¤ÎÂÎÄ´¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤ä°¦¸¤¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
