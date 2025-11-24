¸µ¤â¤â¥¯¥í¡¦Í°Â°É²Ì¡¢·ëº§6Ç¯¼þÇ¯¤Ç¿´¶¡ÖÒôÓÍ¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ
¡¡¸µ¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ°Â°É²Ì¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»Á´³«¥ª¡¼¥é¡ª·ëº§6Ç¯ÌÜ¡Ä¸µ¤â¤â¥¯¥í¡¦Í°Â°É²Ì¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢·ëº§µÇ°Æü¡£µ¤¤Å¤±¤Ð6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤¬¶öÁ³»ä¤È1Æü°ã¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¡È¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ï¤Í¡Ä¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤ËÉ×¤«Ã¶Æá¤«ÒôÓÍ¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È²Ã¼¾´ï¤Î¿å¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊä½¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´ðËÜ²æ¤¬²È¤Ï²È»ö¤âÊ¬Ã´À©¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¡¹¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Í°Â¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¥â¥Ç¥ë¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢CM¤ä¥É¥é¥Þ¡¢MV¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÂ¿¿ô¡£2009Ç¯7·î¤«¤é8Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ç³èÆ°¤·¡¢18Ç¯1·î¤ËÂ´¶È¡£19Ç¯1·î¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤¿É½¸½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»Á´³«¥ª¡¼¥é¡ª·ëº§6Ç¯ÌÜ¡Ä¸µ¤â¤â¥¯¥í¡¦Í°Â°É²Ì¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢·ëº§µÇ°Æü¡£µ¤¤Å¤±¤Ð6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤¬¶öÁ³»ä¤È1Æü°ã¤¤¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤è¤¦¤ä¤¯¡È¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ï¤Í¡Ä¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤À¤ËÉ×¤«Ã¶Æá¤«ÒôÓÍ¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Í°Â¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¥â¥Ç¥ë¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢CM¤ä¥É¥é¥Þ¡¢MV¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÂ¿¿ô¡£2009Ç¯7·î¤«¤é8Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ç³èÆ°¤·¡¢18Ç¯1·î¤ËÂ´¶È¡£19Ç¯1·î¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤¿É½¸½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£