¡ÖÊª³Ð¤¨¤¬Áá¤¤¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡×ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤Ë´¶¿´¡Ö¤¢¤ó¤À¤±Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·ÏÎó¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»±²¼¤ÎFX¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖÏÂÃé¡Ê¤«¤º¤¿¤À¡Ë¡×Ìò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£ÇÛ¿®¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¶â¤â¤¦¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£ÀäÂÐ¤Ë¥®¥ã¥é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡£±Ñ¸ì¤«¤Ê¡¢ÅöÁ³¡£¤½¤ì¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤À¤±Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤µ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ËÄ©¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¡Ø¸µ¤¢¤½¤³·Ï¡Ù¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¥¹¥´¤¤¡£¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÊª³Ð¤¨¤¬Áá¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¥¬¥¤Î¤³¤í¤«¤é¥À¥ó¥¹¤È¤«²Î¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥Ñ¥ó¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Áá¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡¢³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤Ê¡£¥¹¥´¤¤¤È»×¤¦¡×ÏÃ¤·¤¿¡£