¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥àÎ¨¤¤¤ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬ÇËÃÝ¤Î12Ï¢¾¡¡ÄµåÃÄºÇÄ¹¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤Ï¡©
¡¡¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï¡¢11·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò129－116¤ÇÀ©¤·¡¢14¾¡2ÇÔ¤Ç¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥²ー¥à¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë29ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É10¥¢¥·¥¹¥È¤È¼ì·®¤Î³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ç¥åー¥ì¥ó¤¬19ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢±¦Â¼óÇ±ºÃ¤«¤é10»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥È¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬18ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥À¥ó¥«¥ó¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬15ÆÀÅÀ2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¤¥Óー¤¬º£¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤Ç15Ê¬22ÉÃ¤ò¥×¥ìー¤·¤Æ10ÆÀÅÀ1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£23ºÐ¤Î¥¬ー¥É¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¾å½Ü¤Ëº¸Â¤Îç¤¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¡¢Æ±10·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï±¦¥Ò¥¶¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢3Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·ー¥º¥ó¡£30»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¤¥Óー¤Ï¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥È¤ò·ÁÀ®¤·¡¢Ê¿¶Ñ17.6ÆÀÅÀ4.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.0¥¢¥·¥¹¥È¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨40.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡ÊÊ¿¶Ñ2.1ËÜÀ®¸ù¡Ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ë¼çÎÏ¥¬ー¥É¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¤ä¥Ç¥åー¥ì¥ó¡¢¥¢¥µー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤ー¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï¡¢10·î30Æü¤Î¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯Àï¤«¤éÌµ½ý¤Î12Ï¢¾¡Ãæ¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó12Ï¢¾¡¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾å2°Ì¤Î²÷µÏ¿¤Ç¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÄ¹µÏ¿¤Ï1989－90¥·ー¥º¥ó¤È2003－04¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Þー¥¯¤·¤¿13Ï¢¾¡¡£¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ï¤½¤Î2¥·ー¥º¥ó¤Ç¥êー¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Óー¤È¥Ï¥ê¥¹¤¬Éüµ¢¤·¤¿¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬¡¢25Æü¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥ºÀï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï27Æü¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤â¾¡Íø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÄ¹¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ØÅþÃ£¤¹¤ë¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬12Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È