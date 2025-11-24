¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡Ù3¼ï¤Î¥Æー¥ÞÍ½¹ð¸ø³«¡¡·ãÀï¤ÎÍÍ»Ò¡¢Àï¾ì¤Î¡É¥ê¥¢¥ë¡É¡¢ÅÄ´Ý¤ÈµÈÉß¤Îå«¤¬
¡¡12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー ー³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«ー¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²á¹ó¤ÊÀï¾ìÊÔ¡×¡Ö»Ë¼ÂÊÔ¡×¡ÖÍ§¾ðÊÔ¡×¤Î3¼ï¤Î¥Æー¥ÞÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡õÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¥Ñ¥é¥ª¸ì¥¯¥¤¥º¤ËÄÁ²óÅúÏ¢È¯¡¡¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥åー¡ÙÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤¬ÂçÀ¹¶·
¡¡½ªÀï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÎÀï¶É¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ19Ç¯9·î15Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤ÎÀï¤¤¡×¤È¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º2Ç¯´ÖÀøÉú¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿34¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¡Ø¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡£¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ´Ý¶ÑÌò¤ÇÈÄ³À¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÅÄ´Ý¤ÎÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡¦µÈÉß²Â½õ¤òÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¡Ö´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤Ï¡¢½÷Í¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Èþ¤·¤¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ú¥ê¥ê¥åーÅç¤Ë¤ª¤±¤ë·ãÀï¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¡Ö²á¹ó¤ÊÀï¾ìÊÔ¡×¤Î±ÇÁü¡£Å¨¶õ·³¤äÀï¼Ö¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë½±·â¤ò¼õ¤±¡¢ÁÔ´Ñ¤Ê³¤¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê·ì¤Î³¤¤È²½¤·¡¢¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢µÈÉß¡ÊCV¡§ÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤¬»×¤ï¤º¡¢¡Ö¤Ï¤Ê¤«¤é¡¢¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·ー¥ó¤â¡£»´¤¿¤é¤·¤¯¡¢¿ÓÂç¤Ê¤ëÈï³²¤òÀ¸¤ó¤ÀÀï¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¢¤é¤ï¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ë¼ÂÊÔ¡×¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢ÅìÍÎ°ì¤ÎÈô¹Ô¾ì¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Ú¥ê¥ê¥åーÅçÅç¤ò¤«¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ·³1Ëü¿Í¤ÈÊÆ·³4Ëü¿Í¤Î»Ë¼Â¤Ë±è¤Ã¤¿Àï¤¤¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£°µÅÝÅªÀïÎÏº¹¤ËÊ¼»Î¤¬¼¡¡¹ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤º2Ç¯È¾¤â¸ÉÆÈ¤ËÀï¤¤Â³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«34¿Í¤È¤¤¤¦¶²¤ë¤Ù¤»ö¼Â¡£¼ã¤Ê¼»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÀï¾ì¤Ç²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¸ùÀÓ·¸¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ´Ý¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü½ªÈ×¤ÎÅÄ´Ý¡ÊCV¡§ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö·¯¤È¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òËÍ¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤È¤Ï¡£
¡¡ÅÄ´Ý¤ÈµÈÉß¤Î¸Ç¤¤å«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÍ§¾ðÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¸ß¤¤¤Ë¸ÝÉñ¤·¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¼ã¤ÀÄÇ¯Ê¼¤¿¤Á¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ùÀÓ·¸¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¿´Í¥¤·¤ÅÄ´Ý¤È¡¢¹â¤¤ÀïÆ®¥¹¥¥ë¤ÈÍ¦´º¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤¬ºÝÎ©¤ÄµÈÉß¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²ÎÃ´Åö¤Î¾åÇòÀÐ¤Ë¤è¤ëÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë