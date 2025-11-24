»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ç¤ÎÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ö¤ê¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡¡¶¦±é½÷Í¥¤ÈÂç¾Ð¤¤¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¸½¾ì
¡¡6·î²¼½Ü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§¤ÎÀî±è¤¤¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤ËÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¡¦»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤À¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¼ã¼ê½÷Í¥¤Î»³ËÜÆàÄÅÈþ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î½÷À¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÀ¼¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ç¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤Þ¤Ç¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÄÌ¹Ô¿Í¡Ë
¡¡¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤Ï¡¢10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ±¥É¥é¥Þ¤ÏÏ¢¥É¥é»Ë¾å½é¤Î¡Ø¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³¤¾å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤ÏÆ±¶É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î¡Ù¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¿å¾å·Ù»¡½ð¤Î·º»öÌò¤Ç¡¢½ÐÀ¤¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¸½¾ì¼çµÁ¤ÎÇ®¤¤¿Í´Ö¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤âÆ±½ð¤Î·º»öÌò¤ÇÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤Ë¾å»Ê¤Ë¤â¸åÇÚ¤Ë¤â±óÎ¸¤Ê¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í¦´º¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡1994Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»³¸ý¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¼çÌòµé¤è¤ê¤â¡ÈÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¡È»Ð¸æÈ©¡É¤À¤È´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Ë¤Þ¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤¬²¡¤·¤Æ¤âÉÔËþ¤ò¸À¤ï¤º¡¢Ã¸¡¹¤ÈÌò¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç»³¸ý¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¸½¾ì¤¬¥Ô¥ê¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÌò¤Ç¤âµÓËÜ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢Ìò¤ÎÇØ·Ê¤ò¼«Ê¬¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ØºîÉÊÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¹âÉ¾²Á¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¤ä²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¤ï¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÄ¹¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿²Æ¤ËÁ¥¾å¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ°û¤ßÊª¤ä¥¼¥ê¡¼¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¤Ï¡ÈÁ¥¡É¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¹õÁ¥¤É¤é¤ä¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¤è¡£Â¾¤Ë¤â¤ªÊÛÅö¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤Éº¹¤·Æþ¤ì»°Ëæ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤³¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇÈ¤ò¾è¤ê¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£