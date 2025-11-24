Áòµ·²ñ¼Ò¤¬ÉñÂæ¤Î°Û¿§ÂæÏÑBL¥É¥é¥Þ¡ØÆÈÀê¸å·Ñ¼Ô¡ÙFOD¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑBL¥É¥é¥Þ¡ØÆÈÀê¸å·Ñ¼Ô¡Á¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡¦¥é¥Ö¡Ù¤ò12·î1Æü0»þ¤«¤éÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Áòµ·¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°Û¿§¤ÎBLºîÉÊ¡£Áòµ·²ñ¼Ò¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ê²¦Ã¹(¥ï¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó)¤¬¡¢¶µ°é·¸¤ÎÎä·ì¤ÊÇ¼´½»Õ¡¦ÅâÆÆÃÎ(¥¿¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥¸¡¼)¤«¤éÌÔÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Îø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë³ëÆ£¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¶µ´±¡¦ÅâÆÆÃÎ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ØYou Are Mine¡Ù(23Ç¯)¤Î¥ª¥ìÍÍ¼ÒÄ¹Ìò¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥Þ¥ªŽ¥¥Á¡¼¥·¥ç¥ó¡£²È¶È¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëÁòµ·²ñ¼Ò¤ÎÂ©»Ò¡¦²¦Ã¹¤ò¡¢¸µÎ¦¾åÁª¼ê¤Ç¤¢¤êËÜºî¤¬BL¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥¢¥·¥§¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£°ìÊý¡¢¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥·¥å¡¼Ž¥¥¦¥§¥¤¥¾¡¼¤È¥×¡¼¡¦¥¸¥ó¥Û¥ó¡£¥á¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë·ëº§¼°¤ò½ä¤ë¥É¥é¥Þ¤òÅ¸³«¤µ¤»¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹¹¤Ê¤ë¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
²È¶È¤ò·Ñ¤°¤Î¤ò·ù¤¤¡¢Âç³ØÂ´¶È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¦Ã¹¡£¤¢¤ëÌë¡¢¹ë²Ú¤ÊÊÌÁñ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢3¥«·î´Ö¤Ç¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿´Æ¶Ø¤Î¾ì¤Ç¡¢²¦Ã¹¤Î¶µ°é·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¼´½»Õ¤ÎÅâÆÆÃÎ¡£¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ËÈ¿È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯²¦Ã¹¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÎø¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶Ë¸Â¾õÂÖ¤¬À¸¤à¿´Íý¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
