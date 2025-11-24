Ê£¿ô¤Î¡Ö¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡© ¡Ø°ß¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¡¦ÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ù¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
°ß¤äÂçÄ²¡¢ÇÙ¤Î¸¡¿Ç¤Ï¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¼ê´Ö¤Ï¶ËÎÏ¾Ê¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¸¡ºº¤ò°ìÅÙ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡ÖÀéÍÕÇð±ØÁ°°ß¤ÈÂçÄ²æêÌç¤ÎÆâ»ë¶À¡¦Æüµ¢¤ê¼ê½Ñ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ·ò¿Ç¥×¥é¥¶¡×¤ÎÎëÌÚÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÎëÌÚ Î´Æó¡ÊÀéÍÕÇð±ØÁ°°ß¤ÈÂçÄ²æêÌç¤ÎÆâ»ë¶À¡¦Æüµ¢¤ê¼ê½Ñ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ·ò¿Ç¥×¥é¥¶¡Ë
À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¾Ã²½´ïÉÂ¥»¥ó¥¿ー½õ¶µ¤òÌ³¤á¤ë¡£2020Ç¯8·î¡¢¡ÖÃÞÇÈ°ßÄ²ÉÂ±¡¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ 2024Ç¯4·î¡¢¡ÖÀéÍÕÇð±ØÁ°°ß¤ÈÂçÄ²æêÌç¤ÎÆâ»ë¶À¡¦Æüµ¢¤ê¼ê½Ñ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ·ò¿Ç¥×¥é¥¶¡×¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡Ë¤ò³«±¡¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡£Ëã¿ì²ÊÉ¸ÜÖ°å¡¢»º¶È°å¡¢ÆñÉÂ»ØÄê°å¡£
°ß¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¡¦ÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÆâÍÆ
ÊÔ½¸Éô
¤Þ¤º¡¢°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¸¡ººÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸
°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¡Ê°ßÉôXÀþ¸¡ºº¡Ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÆâ»ë¶À¸¡ºº¡Ê°ß¥«¥á¥é¡Ë¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢XÀþ»£±Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ß¤Î·Á¤äÇ´Ëì¤Î°Û¾ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ß¤ÎÃæ¤òÄ¾ÀÜ´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤«¤Ï¡¢°ß¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÎÊý¤¬¤è¤êÀµ³Î¤Ë°ß¤ÎÆâÉô¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤Î°ìÉô¤òºÎ¼è¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ÆÃ¤Ë¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼¡¤Ë¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÊØÀø·ì¸¡ºº¡×¤Ç¤¹¡£ÊØ¤ÎÃæ¤Ë·ì±Õ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤ë´ÊÊØ¤Ê¸¡ºº¤Ç¡¢Ç¯¤Ë1～2²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤··ë²Ì¤¬ÍÛÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¡ÊÂçÄ²¥«¥á¥é¡Ë¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
ÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¡Ê¶»ÉôXÀþ¸¡ºº¡Ë¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µÊ±ìÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¸¡ºº¤È¤·¤Æ¡ÖÓ½áâ¡Ê¤«¤¯¤¿¤ó¡ËºÙË¦¿Ç¡×¤ä¡ÖCT¸¡ºº¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº¤Ï¡¢Ìµ¾É¾õ¤Î¤¦¤Á¤ËÇÙ¤¬¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¸¡ºº¤âÉ¬¤º¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¬¤ó¤Ï½é´ü¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬Ë³¤·¤¤¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ä²ÈÂ²Îò¡¢À¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×À¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë35ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¤òÌä¤ï¤ºÁá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¸¡¿Ç¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÊÔ½¸Éô
°ß¡¦ÂçÄ²¡¦ÇÙ¤¬¤ó¸¡¿Ç¤òÆ±¤¸Æü¤Ë¼õ¤±¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ±Æü¤Ë¼õ¤±¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎÄ´¤ä´û±ýÎò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¸¡¿Ç¤òÆ±¤¸Æü¤Ë¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö»þ´Ö¤Î¸úÎ¨²½¡×¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤¿Í¤Ç¤â1Æü¤ÇÊ£¿ô¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡ºº¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ·ë²Ì¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
Îã¤¨¤Ð¡¢°ß¥«¥á¥é¤ÈÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±Æü¤Ë¼õ¤±¤¿Êý¤¬¸¡ººÎÁ¶â¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
µÕ¤Ë¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸
¸¡ºº¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿©»ö¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢²¼ºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡ºº¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤ÎÄÉ²Ã¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
Á´¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤ä¿Í°÷¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÁ´¤Æ¤Î¸¡ºº¤ò°ìÅÙ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤äÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¸¡ºº¤ÎÎ®¤ì¤äÃí°ÕÅÀ
ÊÔ½¸Éô
°ß¥«¥á¥é¡¦ÂçÄ²¥«¥á¥é¡¦ÇÙ¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤ò1Æü¤Ç¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
ÄÌ¾ï¤Ï¡¢²¼ºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÄ²Æâ¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ß¥«¥á¥é¤ÈÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î¸¡ºº¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÙ¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ï°ß¥«¥á¥é¤ÎÁ°¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÄ²¥«¥á¥é¤Î¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
°ß¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ß¤Î¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤Î¾ì¹ç¡¢ÂçÄ²¥«¥á¥é¤äÇÙ¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤ÈÆ±Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
¤¤¤¤¤¨¡£°ß¤Î¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤Ï¡¢ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÈÆ±Æü¤Ë¤Ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ê¥¦¥à¤È²¼ºÞ¤òÎ¾ÊýÉþÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂÎ¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤È¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ç¤ÏÊü¼ÍÀþ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈïÇøÎÌ¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÆ±Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¿©»ö¤äÉþÁõ¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
°ß¤Î¸¡ºº¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡ººÁ°Æü¤ÎÌë¤«¤éÀä¿©¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡ººÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸
Æâ»ë¶À¸¡ºº¸å¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ÊÅÇ¤µ¤¤ä¤À¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÆü¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º°ÂÀÅ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤ÎÍè±¡¤ÏÈò¤±¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
3¤Ä¤Î¸¡ºº¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤À¤¤¤¿¤¤²¿»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚÀèÀ¸
»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËÅö±¡¤Î¾ì¹ç¡¢Íè±¡¤«¤é¸¡ºº½ªÎ»¤Þ¤Ç3»þ´ÖÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë²¼ºÞ¤Î¼ïÎà¤äÄ²Æâ¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¸¡ºº»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¼õ¿Ç¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸
°ß¤äÂçÄ²¡¢ÇÙ¤Î¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¿Í¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖË»¤·¤¤¡×¡Ö¸¡ºº¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸¡ºº¤òÆ±Æü¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ç¤â»þ´Ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¡ºº¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤â¡¢ÄÃÀÅºÞ¤ò»È¤¨¤Ð²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡¿Ç¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ß¥«¥á¥é¤Ç¤Ï°ß¤¬¤ó¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥í¥ê¶Ý¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÄ²¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Ý¥êー¥×¤â¤½¤Î¾ì¤ÇÀÚ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢35ºÐ°Ê¹ß¤Î¿Í¤Ï°ß¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¡¦ÇÙ¤¬¤ó¤Î¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
1Æü¤Ç3¤Ä¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Á´¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¡ºº¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°å±¡¾ðÊó
ÀéÍÕÇð±ØÁ°°ß¤ÈÂçÄ²æêÌç¤ÎÆâ»ë¶À¡¦Æüµ¢¤ê¼ê½Ñ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ·ò¿Ç¥×¥é¥¶
所在地〒277-0852 千葉県柏市旭町1丁目1－2 YK-7ビル 1F
アクセスJR「柏」駅西口より徒歩1分
診療科目胃腸科、消化器内科、内視鏡内科、肛門科
