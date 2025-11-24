¡Ö¾×·â¤Î¸÷·Ê¡×¡ÖÈà¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡×ºòµ¨MVP¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¡¢Ìµ¾ð¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¡¦ÅÓÃæ¸òÂå¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¿Ìä»ë¡£»Ø´ø´±¤ÏÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤â¡Ä¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸½ÃÏ11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè12Àá¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¡¢23Ê¬¤«¤é¶ÛµÞ½Ð¾ì¡£¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢71Ê¬¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í´ÖÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢¤·¤«¤·¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤«¤é¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤âÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿27ºÐ¤Ø¤ÎÌµ¾ð¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMOTLeedsNews¡Ù¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¥«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¥ÉÂÐ¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¤Î¶þ¿«¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï23Ê¬¤ËÉé½ý¤·¤¿¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤ËÂå¤¨¤ÆMF¤Î¥¿¥Ê¥«¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÃÑ¿«¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥ê¡¼¥º¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢ÅÄÃæ¤Ï71Ê¬¤Ë¥À¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤È¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´ÆÆÄ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØThe Leeds Press¡Ù¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Î·èÄê¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥éÀï¤Ç¤Î¾×·â¤Î¸÷·Ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥é¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤«¤éÂà¤¤¤¿¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼è¤êÍð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÏÁ°È¾¡¢Éé½ý¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¤Î¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢·ã¤·¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï70Ê¬º¢¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¤¯¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸òÂå¤ÏÈà¤Î¿´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÉ³¤ò¤Û¤É¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÍð¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ç¤µ¤¨¡¢Èà¤¬ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸òÂåÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈà¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ØLEEDS UNITED NEWS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¢¥ª¤ò¸òÂå¤µ¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè£´¿³È½¤«¤é¡¢Èà¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤«¤Ê¤ë»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¡¦ÅÓÃæ¸òÂå¤Ç²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤¹¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡£¼¡Àï¤Ç¤Ï¤³¤ÎÝµÊ°¤ò²Ì¤¿¤¹³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
