ËÜÆü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ ¥É¥³¥âLTE¤¬Äê³Û¡¦ÌµÀ©¸Â¤Ç»È¤¨¤ë¼ÖºÜ¥ëー¥¿ー¤¬¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤Ë
Pioneer¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¼ÖºÜÍÑWi-Fi¥ëー¥¿ー¡ÖDCT-WR200D-E¡×¤¬Amazon¤Ç¥»ー¥ëÃæ¤À¡£11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü¡Ë¸½ºß¡¢22%OFF¤Î1Ëü7,800±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥³¥âLTE²óÀþ¤ò»È¤Ã¤¿ÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡¢Äê³Û»È¤¤ÊüÂê¤Î¼ÖºÜÀìÍÑ¥ëー¥¿ー¡£365Æü¥×¥é¥ó¤Ï1Ëü3,200±ß¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÏÄÌ¿®ÌµÀ©¸Â¡¢Ää¼Ö»þ¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¸å¤âºÇÂç2»þ´ÖÄÌ¿®²ÄÇ½¡£»£±Æ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢µÙ·ÆÃæ¤ËÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÈóÅëºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¡£°ìÅÙÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¥¨¥ó¥¸¥óON¤Ç¼«Æ°ÀÜÂ³¤¹¤ë¡£Æ±»þÀÜÂ³Âæ¿ô¤Ï5Âæ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¼Ö¤ÎUSBÃ¼»Ò¤äUSB¥·¥¬ー¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£»£±Æ¤Î±óÀ¬Ãæ¡¢ÂçÎÌ¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¥Çー¥¿¤ò°ÜÆ°»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤½¤¦¤À¡£