草磲剛＆香取慎吾も仰天！最強の大食い力士は誰だ!?『大相撲フードバトル ～２０２５冬の陣～』放送決定

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）＆香取慎吾がダブルMCを務める大食い力士達のフードバトル番組『大相撲フードバトル～２０２５冬の陣～』が、11月28日20時より放送されることが決定。二人が番組について語るインタビューが到着した。

■史上初のウクライナ人力士優勝をなし遂げた安青錦も参戦！

2024年夏に草なぎ剛がチェアマン（MC）を務めて好評を博した特番『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』が、“大食い”に特化して大幅パワーアップ。新たに香取慎吾を迎えて、草なぎ＆香取のダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく一大フードバトルを開催。草なぎと香取の２人がフジテレビのバラエティー番組で共演するのは、2017年11月1日放送の『おじゃMAP!!』以来、約8年ぶりとなる。

今回、戦いの舞台となるのは、大人気の外食チェーン店。１回戦は、Ａブロックを回転ずしチェーンの「スシロー」、Ｂブロックを中華料理チェーンの「餃子の王将」で行い、各ブロックの勝者が、焼肉チェーンの「牛角」で決勝戦に挑む。

出場するのはいずれも、大食いのポテンシャルはもちろん、力士としての実力も兼ね備えた６人の精鋭たち。Aブロックのすし対決には、2023年九月場所で初土俵を踏んで以来、史上最速で三役昇進を果たし、昨日閉幕した十一月場所ではウクライナ出身の力士の優勝という史上初の快挙をなし遂げた安青錦、194cmの高身長を誇り、かつてギャル曽根より早く食べた記録を持つ湘南乃海、筋骨隆々とした体格を持つ小兵の大食い力士・朝紅龍の3人がエントリー。そしてBブロックの餃子対決には、幕内最年長41歳（2025年11月28日現在）で前回の『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』でも見事な食べっぷりを披露した玉鷲、力強い相撲を得意とする二子山部屋初の幕内力士・狼雅、粘り強い相撲で知られ、相撲界随一の酒豪としても有名な錦木の３人が出場する。

■香取・ザキヤマらが大食い力士たちを全力応援＆相撲部屋潜入レポも

また、各ブロックでは、それぞれの出場力士の“応援隊長”も参戦。Aブロックでは、安青錦の応援隊長をアンタッチャブル・山崎弘也が、湘南乃海の応援隊長を香取慎吾が、朝紅龍の応援隊長をAMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）が務め、一方のBブロックでは、玉鷲の応援隊長に森泉、狼雅の応援隊長にJOY、錦木の応援隊長になすなかにし・中西茂樹が就任。今年１月に復活した『おじゃMAP!!』以来の共演となる香取と山崎のほか、応援隊長同士の爆笑必至のやりとりにも注目だ。

さらに応援隊長たちは、自身が応援する力士の所属している相撲部屋を訪れ、潜入レポートにも挑戦。稽古を見学するほか、各部屋自慢のちゃんこのレシピを紹介したり、一緒に食事をしたりと、力士たちの知られざる暮らしぶりや意外な素顔に迫る。安青錦が安治川部屋に入門したときのエピソードを明かし、山崎が興味津々で聞き入る一幕も。

バトル本編では、すし、餃子、焼肉といった、誰もが一度は食べたことのある定番メニューを、誰も見たことがないほどのスピードで、誰も見たことがないほど大量に平らげていく力士たちの爆食ぶりが最大の注目ポイントだが、狼雅＆JOYは「同じペースで食べ続ける」、錦木＆中西は「お腹いっぱいになったらお酒を飲んで食欲アップ」など、それぞれが独自に仕掛ける作戦の妙も見どころ。

湘南乃海＆香取は、ある意味究極の衝撃的な作戦で勝負に出る。またアイドルグループ・AMEFURASSHIの大ファンだという朝紅龍は、“推し”からの熱い声援をエネルギーに変えて、いつも以上に食べまくる、という作戦に打って出るが…。

各ブロックを勝ち抜き、最終決戦の舞台「牛角」で焼肉対決を制し、栄えある“相撲界最強の大食い力士”の座をものにするのかは、番組で確かめてほしい。

■草なぎ＆香取＆王林が繰り広げる楽しいやりとりにも注目

スタジオでは、ゲストに王林が登場。草なぎ、香取、そして進行役の伊藤利尋アナウンサーとともに、力士たちによる大食い対決を熱く見届ける。草なぎ＆香取と王林は今回が初共演となるが、とても初めてとは思えないほど息の合った3人のやりとりに注目だ。

さらには3人が「大相撲の番付表を書いているのは誰？」「両国国技館の地下にあるのは？」といった相撲の雑学クイズに挑戦するコーナーも実施。正解数が最も多かった人は、できたてのちゃんこ鍋を食べられるとあって、3人とも意気込み十分で臨むのだが、まさかのミラクル連発！ 衝撃の結末をお見逃しなく。

■草なぎ剛＆香取慎吾インタビュー

◆フジテレビのバラエティーでのお2人の共演は久しぶりとなります。収録はいかがでしたか？

◆力士の方々の戦いぶりについて、感想をお聞かせください。

◆番組内でもお話しされていましたが、香取さんはこれまで、数々の“大食い”企画に挑戦してきたそうですね。

◆一方の草なぎさんは、大食い企画のオファーは全て断っているそうで…。

◆スタジオでは王林さんも一緒でした。王林さんとは初共演だそうですね。

◆では最後に、視聴者の方々へメッセージをお願いします。

■番組情報

フジテレビ系『大相撲フードバトル ～2025冬の陣～』

11/28（金）20:00～21:58

出演

MC

草なぎ 剛/香取慎吾

出場力士

［Ａブロック］

安青錦（安治川部屋）/湘南乃海（高田川部屋）/朝紅龍（高砂部屋）

［Ｂブロック］

玉鷲（片男波部屋）/狼雅（二子山部屋）/錦木（伊勢ノ海部屋）

応援隊長（VTRゲスト）

［Ａブロック］

山崎弘也（アンタッチャブル）/AMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）

［Ｂブロック］

森 泉/JOY/中西茂樹（なすなかにし）

スタジオゲスト

王林/京の里/鳴滝（伊勢ノ海部屋）

進行

伊藤利尋（フジテレビアナウンサー）

