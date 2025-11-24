ºå¿À¡¦¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡¡¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ³èÆ°¡¡1ËÜÎÝÂÇ10Ëü±ß¤Çº£Ç¯¤Ï400Ëü±ß
¡¡ºå¿À¤Ï24Æü¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤Ø¸ø¼°Àï1ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤10Ëü±ß¤Î´óÉÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£40ËÜÎÝÂÇ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º£Ç¯¤Ï400Ëü±ß¤Ç¡¢3Ç¯´ÖÄÌ»»¤Ç800Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡27Æü¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£É½¾´¾õ¤È¾Þ¶â100Ëü±ß¡¢³èÆ°»ñ¶â100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤¬´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¡£ºòÇ¯11·î¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢º´Æ£µ±¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç´óÉÕ³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò1¤Ä¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®»ù¤¬¤ó»Ù±ç³èÆ°·¼È¯¤Î¤¿¤á¡¢º£Ç¯9·î6Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë´µ¼Ô¤Î¾¯Ç¯2¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡£Åêµå¸å¤Ïº´Æ£µ±¤¬½Ð·Þ¤¨¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¸å±ç²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µÀ¾µÜ¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤òËèÇ¯¥ª¥Õ¤Ë³«ºÅ¡£Ìîµå¤Î¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¤Î²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦Âè1²ó¡Ê2011Ç¯¡ËÉ°»³¿Ê¼¡Ïº¡¡Êì»ÒÀ¸³è»Ù±ç»ÜÀß¤Î»Ò¤É¤â¤ò¾·ÂÔ¡£¿ÌºÒ°ä»ù»ÜÀß¤ÎË¬Ìä¡£
¡¡¢¦Âè2²ó¡Ê2012Ç¯¡ËÆ£Àîµå»ù¡¡ÉÔÅÐ¹»»ù¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë»ùÆ¸¤ò¾·ÂÔ¡£¹ü¿ñ¥Ð¥ó¥¯»Ù±ç¡£
¡¡¢¦Âè3²ó¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¡´äÅÄÌ¡¡1·¿ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤ò¾·ÂÔ¡¢»ÜÀßË¬Ìä¡£Æ±¸¦µæ´ð¶â¤Ë´óÉÕ¡£
¡¡¢¦Âè4²ó¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¡µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¡¡6Ç¯´Ö¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î»Ò¤É¤â7Àé¿Í°Ê¾å¤ò¾·ÂÔ¡£
¡¡¢¦Âè5²ó¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¡Ä»Ã«·É¡¡¼«¼ç¥È¥ìÀè¡¦²Æì¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¸òÎ®¡£
¡¡¢¦Âè6²ó¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¡Ç½¸«ÆÆ»Ë¡¡1¾¡¤Ë¤Ä¤10Ëü±ßÊ¬¤Î´á¶ñ¤òÀ¾µÜ¡¢Ë²¬¤Î»ÜÀß¤ËÂ£Äè¡£
¡¡¢¦Âè7²ó¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¡³ºÅö¼Ô¤Ê¤·
¡¡¢¦Âè8²ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¡ËÌÛê»ËÌé¡¡1Ç¯ÌÜ¤«¤é¾ã¤¬¤¤»ùÆþ½ê»ÜÀß¤äÊì»Ò°åÎÅ»ÜÀß¤Ê¤É¤òË¬Ìä¡£
¡¡¢¦Âè9²ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¡À¾Í¦µ±¡¡ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ä»Ò¤É¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°
¡¡¢¦2020Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁªÄê¸«Á÷¤ê¡£
¡¡¢¦Âè10²ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¡´äÄçÍ´ÂÀ¡¡¸Î¶¿¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎµÁ±ç¶â¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Ø¤ÎÆð¼°µå´óÂ£
¡¡¢¦Âè11²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¡¸¶¸ýÊ¸¿Î¡¡¼«¿È¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¹îÉþ¡£¾®»ù¤¬¤ó°åÎÅ»ÜÀßË¬Ìä¤ä´óÉÕ¡£
¡¡¢¦Âè12²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¡¶áËÜ¸÷»Ê¡¡¡Ö¶áËÜ¥·¡¼¥È¡×¤ä¼«¼ç¥È¥ìÀè¡¦²±ÊÎÉÉôÅç¤ÇÌîµå¶µ¼¼¡£
¡¡¢¦Âè13²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¡´äºêÍ¥¡¡¸Î¶¿¡¦ÀÅ²¬»Ô¤ÈËÜµòÃÏ¡¦À¾µÜ»Ô¤Î»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÅÐÈÄ¿ô¤Ë±þ¤¸´á¶ñ¤ò´óÂ£¡£