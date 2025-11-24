ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÂçÀôÍÎ¤é½Ð±é¡¡ÃÏ¸µ¤Î´éNo.1¤¬·èÄê¡¡¡Ø¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡ÙÊüÁ÷
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡Ù¤¬24Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£¡ÈÃÏ¸µ¤Î´é No.1¡É¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºî¤ëÄ´ºº¤Î¥×¥í¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦ÁíÀª4Ëü7000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡ØÇ§ÃÎÅÙ¡Ù¡Ø¹¥´¶ÅÙ¡Ù¡ØÃÏ°è¹×¸¥ÅÙ¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼À¡Ù¡Ø¼«Ëý¤·¤¿¤¤ÅÙ¡Ù¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇÃøÌ¾¿Í¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤ÎÁí¹çÉ¾²Á1°Ì¡áÃÏ¸µÌ±¤¬ºÇ¤âÉ½¾´¤·¤¿¤¤¡Ø¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡Ù¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢³Æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£Á°²ó2°Ì¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦Ä»¼è¸©¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎGLAY¡¦HISASHI¤µ¤ó¡¢ÂçºåÉÜ¤ÏµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¸øÌ³¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¡¢²¦ÎÓ¤µ¤ó¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¤µ¤ó¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡¢ºæ²í¿Í¤µ¤ó¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤é¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£