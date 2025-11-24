¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¹Í¸Å³Ø¤ò³Ú¤·¤àºÅ¤·¡¡12·î¡¢ÆàÎÉ¤ÎÇîÊª´Û¤Ç
¡¡´ØÀ¾¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í±éÁÕ¼Ô¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¹Í¸Å³Ø¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¡½¡£¤½¤ó¤ÊºÅ¤·¤¬12·î17Æü¡¢ÆàÎÉ¸©Î©³à¸¶¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½êÉÕÂ°ÇîÊª´Û¡ÊÆ±¸©³à¸¶»Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£»²²ÃÌµÎÁ¤ÇÄê°÷70¿Í¡£±ýÉü¤Ï¤¬¤¤«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¿½¤·¹þ¤à¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï12·î2Æü¡£¿Íµ¤¤Î¤¿¤áº£²ó¤¬9²óÌÜ¡£±þÊçÂ¿¿ô¤ÎºÝ¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÇîÊª´Û¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£
¡¡½Ð±é¤Ï¡¢¥Ó¥ª¥é¤ÎÃæÅç±Ù»Ò¡¦ÆÃÊÌ·ÀÌó¼óÀÊÁÕ¼Ô¤È¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹ÁÕ¼Ô¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¥Ô¥¢¥½¥é¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥¿¥ó¥´¤ä¥í¥Ã¥·¡¼¥Ë¤ÎÆó½ÅÁÕ¶Ê¤Ê¤É¤ÎÌ¾¶Ê¤òÌó1»þ´Ö´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡Ö¹Í¸Å³Ø¤Ç¤¿¤É¤ëÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£