¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢ÂìÆ£¸°ì¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦NHK¤ÇÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡100Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®¡¢ÄÌÌõ¡¢¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¸Ä¿ÍÍÑ¾®·¿AIÃ¼Ëö¡¦¥â¥Ó¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Â¿¸À¸ì¤Î²ÐÀ±¥³¥í¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó·¿¤Î¥â¥Ó¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ûÅÄ¤Ï¡ÖµÏ¿¤µ¤ó¤È¤«ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Àè¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÊý¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¸À¸ì¤Î¤¿¤á¡¢¤»¤ê¤Õ¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÂ¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤½¤¦¤Ç±é½Ð¤ÎÀ¾Â¼Éð¸ÞÏº»á¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î¾®ÀîÅ¯»á¤Î¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤ò¸¶ºî¤ËµÓËÜ²È¤ÎµÈÅÄÎè»Ò»á¤¬¡È100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ËÜ³ÊSF¥É¥é¥Þ¡£NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯µÇ°¡Ö±§Ãè¡¦Ì¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢12·î13Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÊÁ´3²ó¡Ë¡£
