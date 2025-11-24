¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÆÃ¼ìµ»½ÑËþºÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö¥Î¡¼CGÇÐÍ¥¡×¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤Î¶õ»£¥·¡¼¥ó¤â¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç»£±Æ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢ÂìÆ£¸°ì¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦NHK¤ÇÊüÁ÷100Ç¯ÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ûÅÄ¾Úö
¡¡¿ûÅÄ¤ÈÂìÆ£¤ÏÃÏµå¥Á¡¼¥à¡¢¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤È´ß°æ¤Ï²ÐÀ±¥Á¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î»£±ÆÈÉ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¼ìµ»½ÑËþºÜ¤Î²ÐÀ±¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¿ûÅÄ¤Ï¡Ö²ÐÀ±¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢´ß°æ¤Ï¡ÖÆ¶·¢¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÆ¶·¢¤Ë¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÐÀ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿å¤Ïµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤À¤«¤é¡ØÀäÂÐ¤Ë¼Ì¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤·¤¿¡£¿å¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¸å¤Ç¾Ã¤¹¤Û¤É¤ÎÇ°¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¿å¤¬¼Ì¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»ëÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿ûÅÄ¤ÈÂìÆ£¤Ï¡ÈÃÏµå¡É¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡£¶ìÏ«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÉáÃÊ¤Î¥É¥é¥Þ¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¿ûÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤¬1ÈÖÅÚÃåÅª¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¡¼CGÇÐÍ¥¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÇÆ¨Ë´¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¶õ»£¤µ¤ì¡¢Æ¦Î³¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ÂìÆ£¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈCG¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡Á¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î¾®ÀîÅ¯»á¤Î¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤ò¸¶ºî¤ËµÓËÜ²È¤ÎµÈÅÄÎè»Ò»á¤¬¡È100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ËÜ³ÊSF¥É¥é¥Þ¡£NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯µÇ°¡Ö±§Ãè¡¦Ì¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢12·î13Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÊÁ´3²ó¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ûÅÄ¾Úö
¡¡¿ûÅÄ¤ÈÂìÆ£¤ÏÃÏµå¥Á¡¼¥à¡¢¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤È´ß°æ¤Ï²ÐÀ±¥Á¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î»£±ÆÈÉ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¼ìµ»½ÑËþºÜ¤Î²ÐÀ±¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¿ûÅÄ¤Ï¡Ö²ÐÀ±¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢´ß°æ¤Ï¡ÖÆ¶·¢¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÆ¶·¢¤Ë¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÐÀ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿å¤Ïµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤À¤«¤é¡ØÀäÂÐ¤Ë¼Ì¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤·¤¿¡£¿å¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¸å¤Ç¾Ã¤¹¤Û¤É¤ÎÇ°¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¿å¤¬¼Ì¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»ëÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î¾®ÀîÅ¯»á¤Î¡Ø²ÐÀ±¤Î½÷²¦¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤ò¸¶ºî¤ËµÓËÜ²È¤ÎµÈÅÄÎè»Ò»á¤¬¡È100Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡É¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ËÜ³ÊSF¥É¥é¥Þ¡£NHKÊüÁ÷100¼þÇ¯µÇ°¡Ö±§Ãè¡¦Ì¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢12·î13Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÊÁ´3²ó¡Ë¡£