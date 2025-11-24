¡Ö¤À¤«¤éÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¸µNPB½õ¤Ã¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿´¶Æ°¤Î¸÷·Ê¡Ö¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¡Ä¡×
Âç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëº£°æ¡¢¹â¶¶¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹À¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¡¢Âç´¿À¼¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¸÷·Ê¤Ë¸µ½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤¬¡Ö¤À¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Éð¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¡¥µ¥ó¥¯¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢Âç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤È¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç°ìÎé¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ÆË¹»Ò¤ò¤È¤ê¡¢Î¾¼ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤Á¤Ë¥Ï¥°¡£ÆÃ¤Ëº£°æ¤Ï°ìÎé¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é´é¤òÃæ¡¹¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£Á÷¤ê½Ð¤¹Â¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Èô¤Ö¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥¥Î¥ó»á¡£¼«¿È¤ÎX¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¥Î¥ó»á¤ÏÀ¾Éð¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.259¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Íâ2024Ç¯¤Ï´Ú¹ñ¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
