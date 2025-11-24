NameDrop¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡© Google¡¢Android¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¤Ï¢ÍíÀè¸ò´¹µ¡Ç½¤ò³«È¯Ãæ¡ª
Google¤¬¸½ºß¡¢Android¸þ¤±¤ËiPhone¤Î¡ÖNameDrop¡×¤Ë»÷¤¿NFC¥Ù¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÍíÀè¸ò´¹µ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Ü¤·¤¤»ÅÍÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Apple¤Ï2023Ç¯¤ËiOS 17¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡ÖNameDrop¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢iPhoneÆ±»Î¤äiPhone¤ÈApple Watch¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤À¤±¤ÇÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢AirDrop¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¹àÌÜ¡ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡Ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Android¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ÎAndroid Authority¤Ï¡¢Google Play Services¤ÎºÇ¿·¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡Êv25.44.32¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖContact Exchange Activity¡×¡ÊÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·µ¡Ç½¤Îº¯À×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖGesture Exchange¡×¡Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¸ò´¹¡Ë¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥ÉÆâ¤Ë¤Ï¡Öndef¡×¡ÊNFC Data Exchange Format¤ÎÎ¬¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢NFC¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼êÆ°¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎUI¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤Ç¤³¤Îµ¡Ç½¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Ï¢ÍíÀè¤¬¤É¤ÎÊý¼°¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£Android Authority¤ÏBluetooth¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¼êÃÊ¤¬»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Apple¤ÎNameDrop¤ÏÅÐ¾ì»þ¤ËÂç¤¤¯ÀëÅÁ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÌÌ¤Ç¤Î·üÇ°¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢AndroidÂ¦¤ÇÆÈ¼«¤Î²þÎÉ¤äÄÉ²Ãµ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
