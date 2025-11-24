WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ë´î¤Ó¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þÌÀ¤«¤¹
¡¡WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¼ø¾Þ¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¼õ¾Þ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò´î¤Ö¿À»³ÃÒÍÎ
¡¡¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¡£¿À»³¤Î¤Û¤«¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥¿¥«¥·¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¡¢HANA¡¦MOMOKA¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢»³Åì¾¼»Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À»³¤Ïº£²ó¡¢2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¿À»³¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Þ¤¿³Í¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¡£¿À»³¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤ÎÀè¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤á¤ë¡¢Ìµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MOMOKA¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥Í¥¤¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£ËÜÆü¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ï¿·¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Í¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÛù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏHANA¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡ØÛù¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æºé¤¯¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ï¡ÖÌ¿¡×¤À¤È¤¤¤¦MOMOKA¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤È¤«¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤È¤«¤ò¥Í¥¤¥ë¤ËÉ½¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡HANA¤ÏÇ¯Ëö¤ÎNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÏÀÖ¿§¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Èº£»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò´î¤Ö¿À»³ÃÒÍÎ
¡¡¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£Ç¯ºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¡£¿À»³¤Î¤Û¤«¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥¿¥«¥·¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¡¢HANA¡¦MOMOKA¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢»³Åì¾¼»Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¡£¿À»³¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ä¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤ÎÀè¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤á¤ë¡¢Ìµ¸ÂÂç¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MOMOKA¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥Í¥¤¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£ËÜÆü¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ï¿·¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Í¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÛù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏHANA¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡ØÛù¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æºé¤¯¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥Í¥¤¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ï¡ÖÌ¿¡×¤À¤È¤¤¤¦MOMOKA¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤È¤«¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤È¤«¤ò¥Í¥¤¥ë¤ËÉ½¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡HANA¤ÏÇ¯Ëö¤ÎNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÏÀÖ¿§¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢MOMOKA¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Èº£»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£