¥«¥Ð¥ä¿©ÉÊ¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ß¡×¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡¡¼çÎÏÀ½ÉÊ ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈÎÇä¶â³Û¼ó°Ì
¡¡¥«¥Ð¥ä¿©ÉÊ¤Î¥°¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTOUGH GUMMY¡Ê¥¿¥Õ¥°¥ß¡Ë¡×¤¬¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°´ü¡Ê3·î´ü¡ËÈÎÇä¶â³Û¤ÏÁ°¡¹´üÈæ1.3ÇÜ¡£¾å´üÈÎÇä¶â³Û¤Ï16¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ß¡×¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥Ó¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ß¡×¤Ï»Ô¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ß¡×¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¡Ê23Ç¯4·î¡½24Ç¯3·î¡Ë¡¢24Ç¯ÅÙ¡Ê24Ç¯4·î¡½25Ç¯3·î¡Ë¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2ÉÊ¤Î¹¥Ä´¤Ë²Ã¤¨¤ÆÄÌÇ¯¼è°·À½ÉÊ¤¬Áý²Ã¤·½÷ÀÁØ¤Î³ä¹ç¤â¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿þÌî¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î27Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹ÓÅÂ°ê³¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Ö¥é¥ó¥É´ë²èÉô¥°¥ß°ì²Ý²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¥¿¥Õ¥°¥ß¡Ù¤ä¡Ø¥°¥ì¡¼¥Ó¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤ÎÅ¹Æ¬²óÅ¾¤¬°ú¤Â³¤¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ø¥ì¥â¥ó¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬ÄÌÇ¯¼è°·À½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤êÇä¾ìÌÌÀÑ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¿·È¯Çä¤·¤¿¡Ø¥¿¥Õ¥°¥ßPRO¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥«¥Õ¥§¥¤¥ó ¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥ì¥â¥ó¡Ù¡Ê4·îÈ¯Çä¡Ë¤È¡Ø¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê9·îÈ¯Çä¡Ë¤¬ÄÌÇ¯¼è°·À½ÉÊ¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ß¡×Á´ÂÎ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½¾Íè¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¹âÃÆÎÏ¤Î¿©´¶¤Ë¤è¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ä¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¹¥Å¬¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤¤á¤ÎÎ³¤Ç³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¹âÃÆÎÏ¤Ç¥¬¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ìÉô¤¬¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ß¡×¤ËÎ®Æþ¡£ÆÃ¤Ë40¡¦50ÂåÃËÀÁØ¤ÎÎ®Æþ¤¬°ú¤Â³¤¸²Ãø¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡ÃËÀÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¹ØÆþ¸Ä¿ô¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½÷À¤ÎÎ®Æþ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÈÄí¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¥°¥ß¤¬µÊ¿©¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢23Ç¯¡¢Îë¼¯±û»Î¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿TVCM¤ÎÅê²¼¤Ç½÷ÀÁØ¤ÎÎ®Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½÷ÀÁØ¤Ï°ìÅÙ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¥È¥é¥¤¥¢¥ëÎ¨¤ÏÂ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¤½¤³¤ò¿¤ÓÂå¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢½÷ÀÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤â°Õ¼±¤·¤Æ¡Ö¥°¥ì¡¼¥Ó¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡×¤È¡Ö¥ì¥â¥ó¥é¥Ã¥·¥å¡×¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³È½¼¡£
¡¡´ü´Ö¸ÂÄêÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï8·î¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ß ¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥Ô¡¼¥Á¡×¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë½÷ÀÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥Õ¥°¥ßPRO¡×¤â¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î³ÍÆÀ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Ä¤Ä40¡¦50ÂåÃËÀÁØ¤Î¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥«¥Õ¥§¥¤¥ó ¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥ì¥â¥ó¡Ù¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤ä¸ý¼ä¤·¤µ¤âÊ¶¤é¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡È¿©¤Ù¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¡Ø¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¡Ù¤ÏÈèÏ«²óÉü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÇÄê¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¡£