¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½¶â¤Ç¤ÎÊª·ï¹ØÆþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ¤ò½èÊ¬¤Ê¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼ç¿Í¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾å¾Â¡£19Ç¯½êÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤ì¤È°Ý»ýÈñ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¤Ï¹â¤¤¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°Ý»ýÈñ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡ÖÇã¤¦»þ¤Ë¸½¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥í¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¿¤·ÆÃ¤ËÊÌÁñ¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¥í¡¼¥ó¤ÇÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Î²È¤â¡¢ÇòÉÍ¤Ë¤â²È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦½ê¤Ë²È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¸®¤«¡¢¼ç¿Í¤¬ÊÌÁñ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¡¢²æ¤¬²È¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¤Í¡¢¤¦¤ÁÉã¤¬¶ä¹Ô¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾å¾Â¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ·ÃÈþ»Ò¡¢¾ÍèÁÈ¤ó¤À¤é¤¢¤«¤ó¤¾¡£ÇÜ¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Í¼ÈÓ¤Î»þ¡£8ºÐ¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¥í¡¼¥ó¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¾å¾Â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÊª¤òÇã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÍñ¤òÇã¤¦¤Î¤â¡¢¤ß¤«¤óÇã¤¦¤Î¤â¡¢²ÈÇã¤¦¤Î¤â°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£