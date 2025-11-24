¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡õ»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¡¡¼þ°Ï¤ÎÈ¿¶ÁÌÀ¤«¤¹¡Ö¡ÈÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢º£¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ç¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ë¥Ö¥ë¥º¤ò±é¤¸¤ë¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤È¡¢¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤«¤éºÇ¿·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇÍ½¹ð
¡¡ºÇ¿·±ÇÁü¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¹ë²ÚÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ëÈà¤é¤¬¤¤¤«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤ò¸ì¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤òÌ³¤á¤ë¹¾¸ý¤Ï¡¢º£·î14Æü¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò·èÄê¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¤ä¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É´ÆÆÄ¡¢»úËëÈÇ¥²¥¤¥ê¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¥¡¼¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¡¥ó¡¢»úËëÈÇ¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤ªÈäÏªÌÜ¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾¸ý¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ»¤¤Êý¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¾¸ý¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤«¤éÀ¯¼£²È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¦¥Þ¤Î»ÔÄ¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Þ¤Î»ÔÄ¹¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¹âÅè¡ÊÀ¯¹¨¡¿¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¼«¿È»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè·î30Æü¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Î¸æÁâ»Ê¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡ÖÈ¿¶Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÈÂ²¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤äHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¡ÈÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤ÊÊý¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¦½÷Í¥¤µ¤ó¡¦¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤µ¤ó¤â³§º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡È±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È±é¤¸¤¿Êý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î!?¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±ÇÁü¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥Ö¥ë¥º¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤ò±é¤¸¤ë¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯·ÝÃ£¼Ô¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀ¼¤À¤±¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÁ°ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ï¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Êà¨ÃîÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿ÆÌ±ú¤Ê¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂçËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤Ï·à¾ì¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±ÇÁüÈþ¤È¤È¤â¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
