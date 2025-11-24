¡Ú °ð¾ì°¦¹á ¡Û ¡Ö²áµî°ì¤Î¼«¿®ºî¡×¡¡5ºýÌÜ¼Ì¿¿½¸¡¡¡ÖÇØ¶Ú¤Ç¹¶¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µJuice=Juice¤Î°ð¾ì°¦¹á¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ø¹á°¦¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿º£ºî¤Ï¡¢°ð¾ì¤µ¤ó¤¬°¦¤¹¤ë¹á¤ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°áÁõ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °ð¾ì°¦¹á ¡Û ¡Ö²áµî°ì¤Î¼«¿®ºî¡×¡¡5ºýÌÜ¼Ì¿¿½¸¡¡¡ÖÇØ¶Ú¤Ç¹¶¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
5ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Æ¡È²áµî°ì¤Î¼«¿®ºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿°ð¾ì¤µ¤ó¡£¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡È´ðËÜÅª¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤äÉ½¾ð¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»ä¤â¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢¡Ö¤¢¤¶¤È¤µ¡×¤Î·òºß¤Ö¤ê¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¹á¤ê¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È³¹Ãæ¤Î¹á¤ê¤¬ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¡£Å¹¤ÎÃæ¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¤¬¤·¤¿¤ê¡É¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ð¾ì¤µ¤ó¡£¡Ö½Æ¦Éå¡×¤Î¹á¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È½Æ¦Éå¤ÏÓÌ¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¥í¥±¤ÇÓÌ¤¤¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥È¥é¥¦¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇØÃæ¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢°ð¾ì¤µ¤ó¤Ï¡È¤â¤È¤â¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÃå¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÇØÃæ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÉþ¤¬Â¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡£»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¡¢ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊ¢¶Ú¤Ê¤É¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°ð¾ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Èº£²ó¤ÏÇØ¶Ú¤Ç¹¶¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¶¶ÅÄÊâ²Ì¤µ¤ó¤â¼Ì¿¿½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ð¾ì¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ê¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤ê¤¢¤¶¤È¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¡£ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤¬¡Ê¼«Ê¬¤È¡Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤¼¤Ò¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤Ê¤«¤ó¡×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÆþ¤ì¤Ä¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¶¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÁÇÄ¾¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¤Ã¤Æ°ð¾ì¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¥¤¥¸¤ê¤Ä¤Ä¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Juice=Juice¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤¬¡Ö·ä¥¢¥â¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤È¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×ÅÐ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¤Î¥Ð¥º¤ê¶ñ¹ç¤Ë¸ÀµÚ¡£¡È¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Ä¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀª¤¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¡ÖÀ¹¤ì¡ª¤Þ¤Ê¤«¤ó¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û