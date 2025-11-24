HANA¤ÎMOMOKA¡ÖÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¡×¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¼õ¾Þ¤Ë´î¤ÓÇúÈ¯¡¡½é¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡ÖÀÖ¿§¤Ë¡×
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢HANA¤ÎMOMOKA¡Ê21¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÃøÌ¾¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ö¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤âÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë1Ç¯´Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥¤¥ë¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¶ä¿§¤ÎÄ¹¤¤¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤²¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤È¤²¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç»ØÀè¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë»ö¾ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÏÄ¹¤¤¥Í¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢CHIKA¤ÏÀÖ¤Î¤È¤ó¤¬¤Ã¤¿¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÈCHIKA¤ÈYURI¤¬¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤È¤«¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤ÏÀÖ¿§¡Ê¤Î¥Í¥¤¥ë¡Ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£