Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ÇË¬¤ì¡¢ÉáÃÊ¤«¤é³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Æ´¶·ã¤Ç¡Ö°ìÀ¸´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤«¤é¡Ö¶¿¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢º£¤Î¼ã¼ê¤Ï¡©¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¡Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¶¿¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤º¤Ã¤È°ìÊýÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾¾ÅÄ¤Ë»ëÀþ¤òÄê¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö³Ø¤Ù¤ë¤È¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ß·Éô¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖÆ°¤¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¥Þ¥Í¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¥Þ¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾¾ÅÄ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
ß·Éô¤«¤é¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¾¾ÅÄ¤¯¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤Ï´¶·ã¤·¤¿¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö°ìÀ¸¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò3²ó¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£